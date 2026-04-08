Sosyal medya platformu X’te otomatik çeviri özelliği Türkiye’de de yayına girdi. Artık paylaşımlar otomatik olarak Türkçeye çevrilecek. Kullanıcıların bu özellikle çeviri konusunda sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor. Öte yandan X Premium için yeni yanıt sınırlandırma seçeneği geldi.

Shiftdelete'den Hakan Hasırcıoğlu'nun haberine göre, X (eski adıyla Twitter), kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına platforma yeni özellikler entegre etmeye devam ediyor. Şirketin Ürün Sorumlusu Nikita Bier tarafından duyurulan son gelişmeye göre, Grok yapay zekası destekli otomatik çeviri özelliği küresel ölçekte tüm kullanıcıların erişimine sunuldu.

Otomatik çeviri özelliği, "Orijinalini göster" metninin yanındaki "Ayarlar" butonuna tıklayarak kapatılabiliyor.

GROK DESTEKLİYOR

Nikita Bier konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Bier, "X'te her hangi bir dilde yazılmış gönderilere küresel erişim sağlamak için otomatik çeviriyi dünya genelinde kullanıma sunuyoruz." dedi

Bier, çevirilerin Grok tarafından desteklendiğini söyledi. Son bir kaç ayda önemli ölçüde iyileşme sağlandığını dile getirdi. Bier, "Orijinal dilde okumayı tercih ediyorsanız, dişli simgesine dokunarak otomatik çeviriyi her zaman kapatabilirsiniz" dedi.