Sosyal medya platformu X, içerik üreticilerine yönelik gelir paylaşım sisteminde kapsamlı değişikliklere gitti. Son dönemde paylaşımların büyük ölçüde para odaklı hale gelmesi üzerine harekete geçen şirket, kuralları sıkılaştırdı.

X ürün şefi Nikita Bier, yapılan güncellemeyle yalnızca kazanç amacıyla üretilen düşük kaliteli içeriklerin hedef alındığını duyurdu. Yeni düzenlemeler bu hafta itibarıyla uygulanmaya başladı.

KOPYA VE CLİCKBAİT İÇERİKLERE KESİNTİ

Yeni sisteme göre başka paylaşımları kopyalayarak içerik üreten, bunu sürekli hale getiren ve tık tuzağı başlıklarla etkileşim toplamaya çalışan hesapların gelirlerinde ciddi kesintiler yapılacak. İlk aşamada yüzde 40 oranında düşüş uygulanırken, sonraki dönemde ek yüzde 20 kesinti daha yapılacak.

Ayrıca bir paylaşımın popülerliğinden alıntı yoluyla faydalanan kullanıcıların gelirlerinin bir kısmı, orijinal içeriğin sahibine aktarılacak. “Son dakika” gibi dikkat çekici başlıkları sıkça kullanan hesaplar da bu düzenlemeden etkilenecek.

AMAÇ ÖZGÜN İÇERİĞİ TEŞVİK ETMEK

Platform yönetimi, yapılan değişikliklerin spam ve tekrar içerikleri azaltmayı hedeflediğini belirtiyor. Açıklamada, yeni kuralların ifade özgürlüğünü sınırlamadığı, aksine özgün ve nitelikli içerik üreten kullanıcıların emeğini korumayı amaçladığı vurgulandı.

Güncelleme, Elon Musk tarafından da desteklenirken, son ödemelerde bazı büyük hesapların gelirlerinin düşmesi dikkat çekti.