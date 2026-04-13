Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, tıklama tuzağı içerik paylaşan ve haberleri yeniden dolaşıma sokan kullanıcılara yapılan ödemeleri azalttığını duyurdu. Platform, hesap sahiplerini düşük kaliteli içerikle “zaman akışını doldurmamaları” konusunda uyardı.
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular
Sosyal paylaşım platformu X kullanıcılara ödeme politikasında dikkat çeken bir değişim yaptı. Buna göre tıklama tuzağı paylaşım yapanlar ve haberleri hızla paketleyerek paylaşanlara yapılan ödemeler azaltılıyor.Serkan Talan
X’in ürün başkanı Nikita Bier, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, haberleri hızla yeniden paketleyip paylaşan tüm “toplayıcıların” içerik üretici gelir paylaşım programından daha az ödeme aldığını yazdı.
X en az 500 doğrulanmış takipçisi bulunan ve üç aylık dönemde en az 5 milyon görüntülenme elde eden içerik üreticilerine reklam gelirinden pay veriyor. Nikita Bier, içerik hırsızlığı yapanların ödemelerinin yüzde 60 azaltıldığını ve bu oranın ilave yüzde 20 daha düşürüleceğini yazdı.
Bier, yalnızca içerik toplayan hesapların değil, aynı zamanda sürekli 'son dakika' ifadesiyle dikkat çekmeye çalışan kullanıcıların da bu düzenlemeden etkileneceğini ifade etti.
Platformda sıkça görülen ‘son dakika’ ibaresinin her paylaşımda kullanılmasının, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği görüşü öne çıkıyor.
Buna rağmen X yönetimi, ifade özgürlüğü veya erişim konusunda herhangi bir kısıtlama yapılmayacağını özellikle vurguluyor. Ancak sistemin manipüle edilmesi durumunda finansal teşviklerin devam etmeyeceği açık şekilde dile getiriliyor.
X’in duyurusu, platformda yer alan bazı içerik üreticilerin ödemelerinin durdurulduğunu açıklamasının ardından geldi.
X’te Dom Lucre adıyla komplo teorisi içerikleri paylaşan ve 1,6 milyon takipçisi bulunan Dominick McGee, cumartesi günü yaptığı paylaşımda “herhangi bir açıklama yapılmadan” ödemelerinin durdurulduğunu yazdı.
X profilinde kendisini “bağımsız gazeteci” ve “gerçek arayıcısı” olarak tanımlayan Ethan Levins, hesabının ihlal içeren paylaşımlar nedeniyle herhangi bir yaptırım almamasına rağmen platformun ödemeleri kestiğini söyledi.
İçerik toplayıcı olduğunu reddeden PoliMath adlı bir başka hesap ise şöyle yazdı: “Nikita’nın burada ne yapmaya çalıştığını anladığımı düşünüyorum ama uzun zamandır en düşük ödememi aldım, bu yüzden bir şekilde bu ‘toplayıcılar’ kategorisine dahil edilmiş olabileceğim konusunda biraz endişeliyim.”