Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular

Sosyal paylaşım platformu X kullanıcılara ödeme politikasında dikkat çeken bir değişim yaptı. Buna göre tıklama tuzağı paylaşım yapanlar ve haberleri hızla paketleyerek paylaşanlara yapılan ödemeler azaltılıyor.

Serkan Talan
Haberi Paylaş
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 1

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, tıklama tuzağı içerik paylaşan ve haberleri yeniden dolaşıma sokan kullanıcılara yapılan ödemeleri azalttığını duyurdu. Platform, hesap sahiplerini düşük kaliteli içerikle “zaman akışını doldurmamaları” konusunda uyardı.

1 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 2

X’in ürün başkanı Nikita Bier, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, haberleri hızla yeniden paketleyip paylaşan tüm “toplayıcıların” içerik üretici gelir paylaşım programından daha az ödeme aldığını yazdı.

2 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 3

X en az 500 doğrulanmış takipçisi bulunan ve üç aylık dönemde en az 5 milyon görüntülenme elde eden içerik üreticilerine reklam gelirinden pay veriyor. Nikita Bier, içerik hırsızlığı yapanların ödemelerinin yüzde 60 azaltıldığını ve bu oranın ilave yüzde 20 daha düşürüleceğini yazdı.

3 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 4

Bier, yalnızca içerik toplayan hesapların değil, aynı zamanda sürekli 'son dakika' ifadesiyle dikkat çekmeye çalışan kullanıcıların da bu düzenlemeden etkileneceğini ifade etti.

4 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 5

Platformda sıkça görülen ‘son dakika’ ibaresinin her paylaşımda kullanılmasının, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği görüşü öne çıkıyor.

5 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 6

Buna rağmen X yönetimi, ifade özgürlüğü veya erişim konusunda herhangi bir kısıtlama yapılmayacağını özellikle vurguluyor. Ancak sistemin manipüle edilmesi durumunda finansal teşviklerin devam etmeyeceği açık şekilde dile getiriliyor.

6 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 7

X’in duyurusu, platformda yer alan bazı içerik üreticilerin ödemelerinin durdurulduğunu açıklamasının ardından geldi.

7 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 8

X’te Dom Lucre adıyla komplo teorisi içerikleri paylaşan ve 1,6 milyon takipçisi bulunan Dominick McGee, cumartesi günü yaptığı paylaşımda “herhangi bir açıklama yapılmadan” ödemelerinin durdurulduğunu yazdı.

8 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 9

X profilinde kendisini “bağımsız gazeteci” ve “gerçek arayıcısı” olarak tanımlayan Ethan Levins, hesabının ihlal içeren paylaşımlar nedeniyle herhangi bir yaptırım almamasına rağmen platformun ödemeleri kestiğini söyledi.

9 10
X’te bu paylaşımları yapanlar artık daha az para alacak: Resmen duyurdular - Resim: 10

İçerik toplayıcı olduğunu reddeden PoliMath adlı bir başka hesap ise şöyle yazdı: “Nikita’nın burada ne yapmaya çalıştığını anladığımı düşünüyorum ama uzun zamandır en düşük ödememi aldım, bu yüzden bir şekilde bu ‘toplayıcılar’ kategorisine dahil edilmiş olabileceğim konusunda biraz endişeliyim.”

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro