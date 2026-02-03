Fransa, milyarder iş adamı Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in Paris'teki ofisine operasyon düzenledi.

Operasyon, savcılığın siber suçlar birimi tarafından Europol ve Fransız polisinin yardımıyla yürütülürken, soruşturmanın ise bir Fransız milletvekilinin savcılığa başvurması ile geçen yılın başında başlatıldığı öğrenildi.

İddiaya göre, X algoritmaları bazı içerikleri kayırırken bazılarını geri planda bırakıyordu.

Le Monde’un aktardığına göre, savcılık özellikle X’in 2025 yılında çocuk istismarı içeriğini tespit eden araçlarında yaptığı değişikliklere dikkat çekiyor. Bu değişikliklerin ardından, Fransa’dan ABD’deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’ne (NCMEC) yapılan bildirimlerde yüzde 81’i aşan bir düşüş tespit edildi.

ELON MUSK İFADEYE ÇAĞRILDI

Operasyon sonrası Paris savcılığı iletişim için artık X platformunu kullanmayacağını, resmi açıklamaların MSFT’ye ait LinkedIn ve META’ya ait Instagram üzerinden paylaşacağını duyurdu

Algoritma endişeleri ve aramaların içeriği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino ve X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırdı.

GROK’UN İÇERİĞİ DE SORUŞTURMA KONUSU

X platformuna entegre edilen yapay zekâ aracı Grok da soruşturmanın odak noktalarından biri. Savcılık, Grok’un Yahudi soykırımını inkâr eden ifadeler üretmesi ve rızaya dayanmayan cinsel içerikli sahte görseller (deepfake) yaymasıyla ilgili çok sayıda suç duyurusu alındığını belirtti.

Ocak ayında yayımlanan bir sivil toplum raporu, Grok tarafından üretilen binlerce görselin önemli bir bölümünün cinselleştirilmiş içeriklerden oluştuğunu ve bazı görsellerin çocuk istismarını çağrıştırabilecek nitelikte olduğunu ortaya koymuştu.

X: SİYASİ SAİKLERLE YÜRÜTÜLÜYOR

X şirketi ise daha önce yaptığı açıklamalarda soruşturmayı “siyasi saiklerle yürütülen” bir süreç olarak nitelendirmiş, algoritma manipülasyonu ve veri usulsüzlüğü iddialarını reddetmişti. Şirket, Fransa makamlarının taleplerine uymayacağını belirtmiş ve soruşturmanın ifade özgürlüğünü sınırlamayı amaçladığını savunmuştu.