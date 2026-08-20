Şirketin kurucusu Lei Jun tarafından ön satış fiyatı yaklaşık 38.200 dolar olarak açıklanan 5 kişilik dev SUV, sunduğu lüks kabin alanının yanı sıra menzil verileriyle de dikkat çekiyor.
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı
Elektrikli araç pazarında SU7 ve YU7 modelleriyle yakaladığı başarıyı sürdürmek isteyen Xiaomi, menzil uzatıcılı (EREV) yeni SUV modeli Skynomad N70 Max'in iç mekân tasarımını resmi olarak sergiledi.Haber Merkezi
"Akıllı ve değişken geniş alanlı SUV" olarak tanımlanan araç; 4960 mm uzunluk, 1998 mm genişlik ve 2950 mm aks mesafesiyle oldukça geniş bir iç hacim vaat ediyor.
İkinci sıra koltukların geriye kaydırılmasıyla 1410 mm'lik diz mesafesine ulaşılabilen modelde, koltuklar katlandığında bagaj hacmi 2.425 litreye kadar çıkabiliyor.
SINIFININ ELEKTRİKLİ MENZİL REKORUNU KIRDI
Skynomad N70 Max, kaputunun altındaki batarya ve motor kombinasyonuyla EREV segmentinde standartları yeniden belirliyor:
Saf Elektrikli Menzil:
76 kWsa kapasiteli NMC bataryası sayesinde elektrikli modda 505 km (CLTC) mesafe katederek alanında dünya rekoru kırıyor.
Toplam Menzil ve Tüketim:
Benzinli jeneratör motorun devreye girmesiyle toplam menzil 1.461 km'ye ulaşırken, batarya boşken sergilediği yakıt tüketimi 100 km'de 6.1 litre olarak ölçülüyor.
Performans:
Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 416 beygir güç üreten araç, maksimum 190 km/s hıza ulaşıyor.
GÜÇLÜ OTONOM SÜRÜŞ VE GÜVENLİK DONANIMLARI
Teknoloji birikimini kabine entegre eden Xiaomi, araçta 4nm mimarili işlemci ve 700 TOPS işlem gücüne sahip otonom sürüş çipinden yararlanıyor.
Xiaomi HAD otonom sürüş sistemi, ön LiDAR ve 4D milimetrik dalga radarlarıyla destekleniyor.
Güvenlik tarafında ise 2200 MPa mukavemetli çelik noktalar, 9 adet hava yastığı ve üç kademeli yedekleme sistemine sahip kapı kolları standart olarak sunuluyor.