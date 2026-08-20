Yeniçağ Gazetesi
20 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı

Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı

Elektrikli araç pazarında SU7 ve YU7 modelleriyle yakaladığı başarıyı sürdürmek isteyen Xiaomi, menzil uzatıcılı (EREV) yeni SUV modeli Skynomad N70 Max'in iç mekân tasarımını resmi olarak sergiledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 1

Şirketin kurucusu Lei Jun tarafından ön satış fiyatı yaklaşık 38.200 dolar olarak açıklanan 5 kişilik dev SUV, sunduğu lüks kabin alanının yanı sıra menzil verileriyle de dikkat çekiyor.

1 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 2

"Akıllı ve değişken geniş alanlı SUV" olarak tanımlanan araç; 4960 mm uzunluk, 1998 mm genişlik ve 2950 mm aks mesafesiyle oldukça geniş bir iç hacim vaat ediyor.

2 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 3

İkinci sıra koltukların geriye kaydırılmasıyla 1410 mm'lik diz mesafesine ulaşılabilen modelde, koltuklar katlandığında bagaj hacmi 2.425 litreye kadar çıkabiliyor.

3 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 4

SINIFININ ELEKTRİKLİ MENZİL REKORUNU KIRDI

Skynomad N70 Max, kaputunun altındaki batarya ve motor kombinasyonuyla EREV segmentinde standartları yeniden belirliyor:

4 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 5

Saf Elektrikli Menzil:

76 kWsa kapasiteli NMC bataryası sayesinde elektrikli modda 505 km (CLTC) mesafe katederek alanında dünya rekoru kırıyor.

5 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 6

Toplam Menzil ve Tüketim:

Benzinli jeneratör motorun devreye girmesiyle toplam menzil 1.461 km'ye ulaşırken, batarya boşken sergilediği yakıt tüketimi 100 km'de 6.1 litre olarak ölçülüyor.

6 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 7

Performans:

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 416 beygir güç üreten araç, maksimum 190 km/s hıza ulaşıyor.

7 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 8

GÜÇLÜ OTONOM SÜRÜŞ VE GÜVENLİK DONANIMLARI

Teknoloji birikimini kabine entegre eden Xiaomi, araçta 4nm mimarili işlemci ve 700 TOPS işlem gücüne sahip otonom sürüş çipinden yararlanıyor.

8 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 9

Xiaomi HAD otonom sürüş sistemi, ön LiDAR ve 4D milimetrik dalga radarlarıyla destekleniyor.

9 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 10

Güvenlik tarafında ise 2200 MPa mukavemetli çelik noktalar, 9 adet hava yastığı ve üç kademeli yedekleme sistemine sahip kapı kolları standart olarak sunuluyor.

10 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 11
11 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 12
12 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 13
13 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 14
14 15
Xiaomi’den rekor menzilli dev hamle: Skynomad N70 Max'in lüks kabini görücüye çıktı - Resim: 15
15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro