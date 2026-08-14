Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok noktalı masaj başlıklarıyla dikkat çeken Mijia Multi-Head Massage Gun 3 modelini 369 yuan (yaklaşık 54 dolar) ön satış fiyatıyla piyasaya sürdü. Farklı kas grupları ve ihtiyaçlar için üç değiştirilebilir başlıkla gelen cihazın tasarımında, özellikle sırt bölgesindeki omurga kemiğine doğrudan baskı yapılmasını engelleyen özel bir fiziksel boşluk yer alıyor.

ÜÇ FARKLI MASAJ BAŞLIĞI VE TEKNİK DETAYLAR

Cihazın en büyük başlığı bacak gibi geniş alanlar için 18 bin 300 mm² temas alanı sunarken; 6 bin 300 mm² alana sahip dört noktalı ikinci başlık orta seviye yoğurma etkisi sağlıyor. Altı yükseltilmiş noktası bulunan 2 bin 700 mm²’lik üçüncü başlık ise derin doku masajı için geliştirilmiş. Çift eksenli fırçasız motoru sayesinde 800 ile 2.000 RPM hız aralığında çalışan ürün, 25 kg itme gücü üretiyor. İki farklı çalışma modu, üç yoğunluk seviyesi ve son kullanılan ayarları kaydeden hafıza fonksiyonu da cihazın özellikleri arasında yer alıyor.

31 GÜNE VARAN PİL ÖMRÜ

Cihaz bünyesinde 2 bin 450 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Şirket testlerine göre en düşük sabit frekansta 310 dakika kesintisiz çalışabilen cihaz, günlük 10 dakikalık standart bir kullanımla 31 gün boyunca şarj gerektirmeden hizmet verebiliyor.