Xiaomi EV, Çin'deki resmi Weibo ve WeChat hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarla otomotiv dünyasında uzun süredir konuşulan EREV (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araç) projesine resmiyet kazandırdı. Çin pazarında "Xiaomi Pengcheng" ismiyle faaliyet gösterecek olan bu yeni seri, markanın tamamen elektrikli (BEV) çizgisinden sıyrılarak içten yanmalı bir motoru "jeneratör" olarak kullandığı ilk hibrit adımını temsil ediyor.

İLK MODEL KOD ADI KUNLUN N3 OLAN "XIAOMI N90"

Xiaomi'nin sıfırdan geliştirdiği "Xiaomi Kunlun" platform mimarisi üzerine inşa edilen ilk model, tam boy (full-size) bir SUV olan N90 olacak. Heybetli boyutlarıyla dikkat çeken araç; 5.3 metre uzunluğa ve 3.1 metre aks mesafesine sahip. 5 ve 7 koltuklu varyasyonlarla satışa sunulacak olan N90, özellikle 7 koltuklu versiyonunda Çin'de yükselen kamp trendine göz kırparak entegre bir tavan çadırı opsiyonuyla birlikte gelecek.

1.500 KM REKOR MENZİL: MOTOR TEKERLEKLERE BAĞLI DEĞİL!

Xiaomi N90'ın kalbinde, Nissan'ın e-POWER teknolojisine benzer bir çalışma prensibi yatıyor. Araçta yer alan 1.5 litrelik turbo benzinli motor, tekerleklere doğrudan hiçbir mekanik güç aktarmıyor. Görevi sadece elektrik üretmek olan bu jeneratör motor, elektrik motorlarını ve bataryayı besliyor.

Batarya Kapasitesi: 70 kWh'ın üzerinde devasa bir batarya bloğu.

Saf Elektrikli Menzil: Sadece bataryadaki elektrikle şehir içinde 400 - 500 kilometre seyahat imkanı.

Toplam Kombine Menzil: Benzin deposu ve batarya tam doluyken menzil uzatıcının devreye girmesiyle birlikte 1.500 kilometreyi aşan menzil.

İÇ MEKANDA "YAŞAM ALANI" KONSEPTİ VE DÖNEBİLEN KOLTUKLAR

Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7 ve YU7 serilerini tamamen "sürücü odaklı" performans araçları olarak tanımlarken, Sky Nomad serisinin 3.5 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından "akıllı ve dönüştürülebilir bir yaşam alanı" sunmak üzere tasarlandığını belirtti.

Paylaşılan ilk iç mekan görsellerine göre, aracın tamamen düz zemini (flat floor) ve uzun raylı koltuk sistemi sayesinde kabin içi bir oturma odasına veya ofise dönüşebiliyor. Ön koltuklar geriye doğru 180 derece dönebilirken, orta konsoldan geriye doğru kayan küçük bir zemin masasıyla içeride bir "bar" veya "kafe" ortamı yaratılabiliyor. Ayrıca araç park halindeyken televizyon, oyun konsolu ve kahve masası gibi donanımlarla bir stüdyoya dönüştürülebiliyor.

KUTU TASARIM, ADAS VE REKABETÇİ FİYAT

Sızan görseller ve resmi detaylar, SUV'un keskin köşeli, kaslı ve blok formda bir tasarım diline sahip olduğunu gösteriyor. Ön tarafta trapezoid geniş bir hava girişi, yüksek bir kaput çizgisi ve tavanın hemen üzerine konumlandırılmış, gelişmiş otonom sürüş sistemlerini destekleyen bir LiDAR sensörü yer alıyor. Araç durduğunda kapı altlarından otomatik olarak elektrikli yan basamaklar dışarı çıkıyor.

Çin pazarında Li Auto L9 ve Huawei destekli AITO M9 gibi oldukça güçlü aile SUV'larıyla kapışacak olan Xiaomi Sky Nomad N90'ın, rakiplerinin 250.000 yuan üzerindeki fiyat etiketlerine karşılık 200.000 yuan (~29.400 dolar) gibi agresif bir başlangıç fiyatıyla 2026'nın ikinci yarısında yollara çıkması bekleniyor. Şirket, bu yeni seri yardımıyla 2026 yılı için koyduğu 550.000 adetlik dev araç teslimat hedefine ulaşmayı planlıyor.