Okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklarının güvenliğini ön planda tutan ebeveynler için teknoloji dünyasından önemli bir hamle geldi. Xiaomi, yeni nesil akıllı çocuk saati Redmi Kids Watch Pro’yu tanıttı. Cihaz, sunduğu gelişmiş konumlandırma ve takip teknolojileri sayesinde ebeveynlerin çocuklarının nerede olduğunu anlık ve en ince ayrıntısına kadar görebilmesini sağlıyor.

ÇİFT KAMERA VE YENİLİKÇİ TASARIM BİR ARADA

Alışılmış tasarımların dışına çıkarak altıgen bir ekran yapısıyla gelen Redmi Kids Watch Pro, oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Saatin kayışı, bir stant gibi kullanılarak ekranın yukarı doğru kalkmasına olanak tanıyor.

Bu yenilikçi form faktörü sayesinde çocuklar, hem görüntülü görüşmeler için 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerayı rahatça kullanabiliyor hem de çevreyi fotoğraflamak için yine 5 MP çözünürlüğe sahip arka kameradan yararlanabiliyor.

BİNA İÇİNDE KAT VE METRODA ROTA TAKİBİ

Yeni akıllı saati rakiplerinden ayıran en büyük farklardan biri, Xiaomi’nin üçüncü nesil yapay zekâ zemin konumlama teknolojisi oldu. Bu sistem sayesinde ebeveynler, çocuklarının sadece hangi binada olduğunu değil, o binanın tam olarak kaçıncı katında bulunduğunu da net bir şekilde görebiliyor. Her saniye güncellenen konum verisi sayesinde hiçbir gecikme yaşanmıyor.

Ayrıca cihaz; metro ve tramvay istasyonlarını otomatik olarak algılayıp buna göre rotaları kaydedebiliyor. Böylece çocuğun toplu taşıma kullanarak gerçekleştirdiği yolculuklar adım adım takip edilebiliyor.

BATARYA BİTSE BİLE KAPANMAYAN TAKİP SİSTEMİ

Güvenlik önlemlerini bir üst seviyeye taşıyan Redmi Kids Watch Pro, çift çekirdekli işlemcisi ve "Xiaomi Cihazımı Bul" ağı entegrasyonuyla geliyor. Bu ağ sayesinde saatin şarjı tamamen bitse bile, cihazın içerisindeki özel modül 5 güne kadar çevredeki diğer Xiaomi donanımlarını kullanarak ebeveynlere sinyal göndermeye ve konum bildirmeye devam edebiliyor.

Sağlık ve güvenlik alanında da iddialı olan saat, nabız ve kandaki oksijen oranını (SpO2) sürekli takip edebiliyor. 18 farklı spor modunu ve 5 fitness aktivitesini otomatik olarak algılayabilen cihazda, su yakınlık sensörü de bulunuyor. Bu sensör sayesinde çocuk bir havuz, göl ya da nehre yaklaştığında ebeveynlerin telefonuna anında uyarı bildirimi gidiyor.

Teknolojik özellikleriyle sınıfının sınırlarını zorlayan Redmi Kids Watch Pro, 175 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.