Teknoloji üreticisi Xiaomi, ses deneyimini erişilebilir hale getirmeye odaklandığı yeni hoparlör modellerini resmen duyurdu. Firmanın yeni ürün ailesi, hem güçlü ses performansı hem de rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.

Yeni hoparlörler, Xiaomi’nin daha önceki nesillere göre geliştirilmiş ses kalitesi, farklı boyut ve kullanım senaryolarına uygun çeşitli seçenekler sunuyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekleyen modeller, ev içinde müzik dinlemekten podcast ve film izlemeye kadar geniş bir kullanım alanı hedefliyor.

Xiaomi’nin bu yeni serisi, özellikle günlük kullanıcılar ve ses sistemine yüksek bütçe ayıramayanlar için tasarlanmış. Ürünler, bas seviyelerini güçlendiren sürücülerle birlikte geliyor ve kullanıcılar tarafından kolayca taşınabilir yapıda tasarlanmış.

Firmanın açıklamasına göre bu hoparlörler, sadece ses kalitesiyle değil, fiyat–performans dengesiyle de pazarda öne çıkmayı amaçlıyor. Bağlantı seçenekleri, pil ömrü ve akıllı cihazlarla uyumluluk gibi teknik ayrıntılar ise kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlanmış.

Yeni hoparlör serisinin satışa sunulacağı tarih ve Türkiye fiyatları da Xiaomi tarafından ilerleyen günlerde resmî olarak açıklanacak.



Ne Sunuyor?

Geliştirilmiş ses çıkışı

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı desteği

Taşınabilir tasarım

Rekabetçi fiyat

Bu hoparlörler, hem ev kullanımı hem de dış mekân aktiviteleri için uygun seçenekler arasında yer alıyor.