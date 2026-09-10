Xiaomi Skynomad N90 Max satışa sunuldu

HyperOS işletim sistemi ve Qualcomm 8650 işlemciden güç alan 16.1 inçlik ekran orta konsolu kaplarken; birinci ve ikinci sıra koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj özellikleri standart sunuluyor. Kabin içindeki raylar üzerinde kayabilen modüler ünitede ise 9 litrelik kompresörlü bir buzdolabı yer alıyor.