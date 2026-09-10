Menzil uzatıcılı (EREV) hibrit altyapıya sahip 7 kişilik Xiaomi Skynomad N90 Max, 1.705 kilometrelik devasa menzili ve kamp tutkunlarına özel açılır çadır tavanlı versiyonuyla resmi olarak satışa çıktı.
Xiaomi Skynomad N90 Max satışa sunuldu
Elektrikli sedan modeli SU7 ile otomotiv pazarında büyük bir ivme yakalayan Xiaomi, bu iddiasını devasa boyuttaki yeni SUV modeliyle bir adım öteye taşıyor.Haber Merkezi
Standart versiyonu Çin'de yaklaşık 39.700 dolar başlangıç fiyatıyla alıcı bekleyen modelin, elektrikli açılır pop-up tavanlı Explorer Edition paketi ise 44.100 dolar etiketle sunuluyor.
Boyutlarıyla dikkat çeken dev SUV, acil durumlarda batmadan suda yüzebilme yeteneği ve yüksek aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor.
DEVASA BOYUTLAR VE SUDA YÜZEBİLME YETENEĞİ
5.285 mm uzunluk ve 3.080 mm aks mesafesine sahip olan araç, 0.255 Cd sürtünme katsayısıyla sınıfındaki aerodinamik standartları zorluyor.
Kaputuna entegre özel hava girişleri sayesinde 750 mm derinliğindeki sulardan geçebilen N90 Max, acil durumlarda suda batmama özelliğine sahip. Ön bölümde 624 metre menzilli LED farlar yer alırken, standart olarak 21 inçlik jant ve lastik kombinasyonu sunuluyor.
MODÜLER İÇ MEKAN VE HAREKETLİ BUZDOLABI
2+2+3 oturma düzeniyle gelen kabinde 11 farklı iç mekânsal yerleşim imkanı sağlanıyor ve bagaj hacmi 1.831 litreye kadar genişletilebiliyor.
HyperOS işletim sistemi ve Qualcomm 8650 işlemciden güç alan 16.1 inçlik ekran orta konsolu kaplarken; birinci ve ikinci sıra koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj özellikleri standart sunuluyor. Kabin içindeki raylar üzerinde kayabilen modüler ünitede ise 9 litrelik kompresörlü bir buzdolabı yer alıyor.
1.705 KM MENZİL VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTONOM SÜRÜŞ
1.5 litrelik turbo benzinli jeneratör motorunu çift elektrik motoruyla birleştiren araç, ön aksta 210 kW ve arka aksta 100 kW güç üretiyor.
76 kWsa'lik NMC bataryası sayesinde CLTC verilerine göre 464 km saf elektrikli, benzinli jeneratör desteğiyle ise toplam 1.705 km birleşik menzil sunuluyor.
Hızlı şarjla 15 dakikada 285 km menzil kazanan model, otonom sürüş tarafında ise Nvidia Thor çipi, LiDAR sensörleri, 4D radarlar ve Xiaomi HAD XLA yapay zeka altyapısından faydalanıyor.