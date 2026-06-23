Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor

Microsoft’un Xbox birimi, oyun dünyasındaki markalarını sinema ve televizyon projelerine dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde oyun uyarlamalarının gördüğü ilginin ardından şirket, farklı yapımlar için yeni projeler geliştiriyor.
Dark Horizons'un düzenleyip, Kayıp Rıhtım'ın derlediği habere göre, Entertainment Weekly’nin yayımladığı dosyada, Xbox’ın üzerinde çalıştığı uyarlama projelerine dair yeni bilgiler paylaşıldı. Bu projeler arasında Sea of Thieves için hazırlanan live-action film de bulunuyor.