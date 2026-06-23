Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor

Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor

Microsoft’un Xbox birimi, oyun markalarını sinema ve televizyona taşımaya devam ediyor. Şirketin yeni projeleri arasında Sea of Thieves filmi ile Gears of War ve Wolfenstein uyarlamaları da yer alıyor.

Kaynak: Diğer
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Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor - Resim: 1

Microsoft’un Xbox birimi, oyun dünyasındaki markalarını sinema ve televizyon projelerine dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde oyun uyarlamalarının gördüğü ilginin ardından şirket, farklı yapımlar için yeni projeler geliştiriyor.

Dark Horizons'un düzenleyip, Kayıp Rıhtım'ın derlediği habere göre, Entertainment Weekly’nin yayımladığı dosyada, Xbox’ın üzerinde çalıştığı uyarlama projelerine dair yeni bilgiler paylaşıldı. Bu projeler arasında Sea of Thieves için hazırlanan live-action film de bulunuyor.

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Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor - Resim: 2

SEA OF THİEVES BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR

2018 yılında yayımlanan çevrim içi korsan oyunu Sea of Thieves, live-action film olarak uyarlanacak. Projenin yapımcılığını, Spider-Man: Brand New Day ve Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmlerinin yönetmeni Destin Daniel Cretton üstlenecek.

Cretton, filmi kendi yapım şirketi Hisako Films aracılığıyla geliştirecek. Yapımın yönetmeni, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor - Resim: 3

Sea of Thieves, oyuncuların açık dünyada korsan gemileriyle keşfe çıktığı çevrim içi bir macera oyunu olarak öne çıkıyor. Oyuncular yolculukları sırasında diğer oyuncularla karşılaşabiliyor, ittifak kurabiliyor veya mücadele edebiliyor.

Nisan 2024 itibarıyla 40 milyondan fazla oyuncuya ulaşan yapım, Microsoft’un ekran uyarlaması için öne çıkardığı markalardan biri haline geldi.

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Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor - Resim: 4

GEARS OF WAR VE WOLFENSTEİN DA GELİYOR

Xbox’ın uyarlama planları arasında Gears of War filmi de yer alıyor. Live-action olarak geliştirilen filmin yönetmenliğini David Leitch üstlenirken, senaryo Jon Spaihts tarafından kaleme alınıyor.

Filmin, Delta Squad’ın ilk dönemlerini ve Locust’a karşı verdiği mücadeleyi konu alacağı belirtiliyor.

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Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor - Resim: 5

Öte yandan Microsoft, dijital platformlar için de yeni projeler hazırlıyor. Netflix için Gears of War ve Minecraft evrenlerinde geçen animasyon dizileri geliştirilirken, Amazon için live-action Wolfenstein dizisi üzerinde çalışılıyor.

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Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor - Resim: 6

Ayrıca Fallout Shelter’dan uyarlanan bir reality yarışma programının çekimlerinin de başladığı bildirildi.

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