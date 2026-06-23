Xbox’tan yeni uyarlama hamlesi: Sea of Thieves film oluyor

SEA OF THİEVES BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR

2018 yılında yayımlanan çevrim içi korsan oyunu Sea of Thieves, live-action film olarak uyarlanacak. Projenin yapımcılığını, Spider-Man: Brand New Day ve Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmlerinin yönetmeni Destin Daniel Cretton üstlenecek.

Cretton, filmi kendi yapım şirketi Hisako Films aracılığıyla geliştirecek. Yapımın yönetmeni, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.