Xbox’tan kapatma kararı: Yeniden yapılanmanın ağır faturası

Kısa süre önce yayımlanan haberlerde Xbox bünyesinde yeni işten çıkarmaların gündemde olduğu belirtilmişti. Ayrıca Microsoft'un, Xbox markasını ayrı bir şirket yapısına dönüştürme seçeneğini değerlendirdiği de öne sürülmüştü. Şimdi ise yeniden yapılanmanın başka bir boyutu daha gün yüzüne çıktı. İddialara göre Xbox yalnızca çalışan sayısını azaltmakla yetinmeyecek, bazı stüdyoların kapısına da kilit vuracak.