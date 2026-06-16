Game Pass abonelik ücretlerinde yaptığı yüksek artışın ardından eleştirilerin odağına yerleşen Xbox, yılın ilk aylarında yönetim kadrosunda değişikliğe gitmişti. Phil Spencer'ın görevini devralan Asha Sharma, göreve gelir gelmez şirketin yönünü değiştirmeye yönelik hamleler yaptı.
Xbox’tan kapatma kararı: Yeniden yapılanmanın ağır faturası
Xbox'ta son dönemde gündeme gelen küçülme süreci kapsamında yeniden yapılanma adımları hız kazandı. Gelen bilgilere göre şirket, aralarında dikkat çeken isimlerin de bulunduğu üç önemli oyun stüdyosunun faaliyetlerine son vermeye hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
Game Pass fiyatlarında indirime gidilirken, yeni nesil Xbox konsolu ve geliştirilmekte olan oyun projeleri hakkında yapılan açıklamalar da oyuncu topluluğunda olumlu karşılık buldu. Ancak son günlerde ortaya çıkan gelişmeler, şirket içinde daha kapsamlı bir dönüşüm sürecinin başladığını gösteriyor.
Kısa süre önce yayımlanan haberlerde Xbox bünyesinde yeni işten çıkarmaların gündemde olduğu belirtilmişti. Ayrıca Microsoft'un, Xbox markasını ayrı bir şirket yapısına dönüştürme seçeneğini değerlendirdiği de öne sürülmüştü. Şimdi ise yeniden yapılanmanın başka bir boyutu daha gün yüzüne çıktı. İddialara göre Xbox yalnızca çalışan sayısını azaltmakla yetinmeyecek, bazı stüdyoların kapısına da kilit vuracak.
HELLBLADE SERİSİNİN GELİŞTİRİCİSİ NİNJA THEORY İÇİN DE KAPANIŞ İDDİASI
Microsoft ve Xbox cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre bazı stüdyolara kapanma kararları önceden iletildi.
Bu kapsamda ilk olarak South of Midnight'ın geliştiricisi Compulsion Games'in etkilendiği belirtiliyor. Daha sonra Psychonauts serisiyle tanınan Double Fine'ın da aynı süreçte yer aldığı aktarıldı. Kapanması beklenen stüdyolar arasında en dikkat çeken isim ise Ninja Theory oldu.
Hellblade ve Senua oyunlarıyla bilinen Ninja Theory çalışanlarına, stüdyonun geleceğine ilişkin kararın pazartesi günü bildirildiği öne sürülüyor. Bu nedenle resmi duyurunun kısa süre içinde yapılabileceği değerlendiriliyor. Dikkat çekici olan ise stüdyonun geliştirdiği yeni Senua oyununun yakın zamanda düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde tanıtılmış olması.
Yaşanan gelişmelerin ardından projenin geleceği de belirsizliğe sürüklendi. Öte yandan Xbox'ın ilgili stüdyolara bağımsız şekilde yollarına devam etme ya da olası satış görüşmeleri yürütme fırsatı tanıyabileceği konuşuluyor. Bu senaryoda farklı yatırımcıların devreye girerek Ninja Theory ve bağlı projeleri bünyesine katması ihtimal dahilinde bulunuyor.