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Hafta sonu boyunca sürecek kampanya dahilinde, toplam değeri yaklaşık 3.200 TL’yi bulan 3 farklı yapım ve beta sürümü Game Pass aboneleri ve Xbox kullanıcıları için ücretsiz erişime açıldı.

Etkinlik kapsamında öne çıkan yapım, tüm Xbox ve PC kullanıcılarının erişimine açılan Gears of War: E-Day Online Beta oldu. Bunun yanı sıra Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri 17 Ağustos tarihine kadar sıra tabanlı macera oyunu Sunderfolk ile retro JRPG türündeki Asdivine Cross yapımlarını herhangi bir ek ücret ödemeden deneyimleyebilecek.

ÜCRETSİZ OYUNLARA NASIL ERİŞİLİR?

Ücretsiz erişim süresi boyunca sağlanan ilerlemeler ve satın alınan indirilebilir içerikler (DLC), deneme süresi sona erdikten sonra oyunun satın alınması durumunda doğrudan ana oyuna aktarılabilecek. Oyuncular, Xbox konsolları üzerinden Microsoft Store > Abonelikler > Ücretsiz Oyun Günleri sekmesini takip ederek veya bilgisayar üzerinden Game Pass uygulaması aracılığıyla oyunları hemen indirip oynamaya başlayabilirler.