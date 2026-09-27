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Piyasada PlayStation 5 konsol sayısının Xbox Series X|S modellerine kıyasla daha fazla olması nedeniyle ön sipariş sayılarının PS5 tarafında daha yüksek seyretmesi beklenen bir durumdu. Ancak hafta içinde GTA 6 ön siparişlerinin neredeyse tamamen PlayStation kanadına kaydığına dair iddiaların ortaya atılması üzerine Xbox cephesinden resmi yanıt geldi.

XBOX CEPHESİNDEN ÖN SİPARİŞ İDDİALARINA YANIT

Xbox Strateji Direktörü Matthew Ball, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"GTA 6 ön siparişlerinden son derece memnunuz. Oyun Xbox platformunda rekorlar kırıyor ve sonbahar boyunca bu rekorların artarak devam etmesini bekliyoruz. İç analizlerimiz, ön sipariş payımızın konsol pazarındaki payımızla tam olarak eşleştiğini gösteriyor."

PAZAR PAYI ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Yayımcı firma Rockstar Games, Sony veya Microsoft henüz resmi satış rakamlarını kamuoyuyla paylaşmadı. Bununla birlikte Sensor Tower verilerine dayandırılan tahminlerde, GTA 6 ön siparişlerinin %77'sinin PlayStation 5, %23'ünün ise Xbox Series X|S platformlarında gerçekleştiği öne sürülüyor.

Konsol pazarındaki toplam satış miktarında PS5'in Xbox Series X|S modellerine karşı yaklaşık 2:1 veya daha fazla bir üstünlüğe sahip olduğu düşünüldüğünde, Xbox tarafının elde ettiği ön sipariş oranının kendi donanım pazar payıyla paralel bir çizgide ilerlediği değerlendiriliyor.