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Farklı departmanlar tarafından yürütülen oyun dışı eğlence yatırımlarını tek bir çatı altında birleştiren yeni yapılanmanın liderliğine ise Minecraft’ın geliştiricisi Mojang’ı yöneten Kayleen Walters getirildi.

XBOX XP DÖRT TEMEL ALANDA FAALİYET GÖSTERECEK

Xbox Strateji Başkanı Matthew Ball tarafından kamuoyuna açıklanan XP birimi, markanın küresel erişimini artırmak üzere dört ana kol üzerinden şekillenecek:

XBOX PICTURES: Oyun evrenlerinden beslenen film ve televizyon dizisi uyarlamalarının üretimine odaklanacak.

XBOX PRODUCTS: Oyuncu topluluğuna yönelik lisanslı ürünler ve özel tüketici ürünleri geliştirecek.

XBOX PLACES: Canlı etkinlikler, tema parkı yerleşimleri, sürükleyici deneyimler ve özel yayınlar düzenleyecek.

XBOX PARTNERSHIPS: İçerik üreticileri, küresel markalar ve topluluklarla stratejik iş birlikleri ile sponsorluk projeleri yürütecek.

YENİ FİLM VE DİZİ UYARLAMALARI YOLDA

Hazırlıkları sürdürülen projeler arasında A Minecraft Movie filminin devamı, Prime Video’da izleyiciyle buluşan Fallout dizisinin üçüncü sezonu, beyaz perdeye uyarlanacak bir Call of Duty filmi ve Netflix için geliştirilen Diablo animasyon dizisi yer alıyor. Şirketin ilerleyen süreçte Gears of War, Candy Crush, Forza ve The Elder Scrolls gibi ikonik serileri de farklı görsel formatlara taşımayı planladığı aktarılıyor.

KOJIMA PRODUCTIONS İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Microsoft ayrıca dünyaca ünlü oyun tasarımcısı Hideo Kojima’nın stüdyosu Kojima Productions ile sinema ve televizyon projeleri geliştirmek üzere ortaklık yürütüyor. Stüdyonun yeni aksiyon ve casusluk oyunu Physint'in yayın haklarını bünyesine katan şirket, projeyi XP altında çok formatlı bir yapıda büyütmeyi hedefliyor. Öte yandan Birleşik Krallık'ta önümüzdeki yıl kapılarını açması beklenen Minecraft temalı eğlence parkı da Xbox Places biriminin yönetimine devredilecek.