Elon Musk’ın büyük hedeflerle kurduğu yapay zeka şirketi xAI’de üst düzey istifalar devam ediyor. Kurucu ortaklar Tony Wu ve Jimmy Ba, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Bu son ayrılıklarla birlikte şirket, 12 kişilik kurucu ekibinin yarısını kaybetmiş oldu. Wu ve Ba, istifa nedenlerine ya da kariyer planlarına ilişkin detay paylaşmazken, Musk’a teşekkür etti.

PERFORMANS BASKISI GERİLİM YARATTI

Financial Times’ın haberine göre, ayrılıkların arkasında Musk’ın şirket içindeki yoğun performans baskısı bulunuyor. Musk’ın, xAI’nin OpenAI ve Anthropic gibi rakipleriyle rekabette model performansını hızla artırmasını istemesinin teknik ekip içinde gerilime yol açtığı öne sürüldü.

İstifalar, Musk’ın SpaceX aracılığıyla uzaya veri merkezleri yerleştirme hedefini finanse etmek amacıyla xAI’yi satın almayı planladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Söz konusu plan kapsamında, yıl sonuna doğru halka arz süreciyle 1,25 trilyon dolar değerinde bir şirket yapısının oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

xAI’de yaşanan bu ayrılıklar, şirketin gelecek stratejisi ve iç dengelerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.