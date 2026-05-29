Sosyal medya platformları, kullanıcıları daha uzun süre içeride tutmak için akış ve mesajlaşma deneyimini yeniden şekillendiriyor. X’in aldığı son karar ile birlikte, bu dönüşümün önemli örneklerinden biri oldu. Forum benzeri yapılar yerine daha hızlı, anlık ve yapay zeka destekli etkileşimler öne çıkarılıyor. Bu değişim, platformdaki içerik keşfi ve topluluk deneyimini doğrudan etkileyebilir.

X, TOPLULUKLAR ÖZELLİĞİNİ KAPATIYOR, SAAT VERİLDİ

X, Topluluklar özelliğinin düşük kullanım ve yüksek bakım maliyeti nedeniyle kapatılacağını doğruladı. Bu özellik, kullanıcıların belirli konular etrafında bir araya gelmesini hedefliyordu. Ancak platforma göre Topluluklar, toplam kullanıcıların çok küçük bir bölümü tarafından kullanıldı.

X, yarın sabah 07:00’de Topluluklar özelliğini tamamen kaldıracağını açıkladı.

Özelliğin aynı zamanda spam, dolandırıcılık ve moderasyon sorunlarıyla da gündeme geldiği aktarılıyor. Bu nedenle X, forum tarzı sabit topluluk yapısını sürdürmek yerine daha esnek bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Yeni yaklaşımda konular, ayrı topluluk sayfaları yerine kişiselleştirilmiş akışlar üzerinden takip edilecek.