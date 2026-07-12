Sosyal medya platformu X, Türkiye'deki kullanıcı popülasyonunu hedef alan spam hesaplar ile organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Platform bünyesinde "Principal Engineer" (Baş Mühendis) pozisyonunda görev yapan Yağız Nizipli, kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu operasyonun doğrudan Türk halkını dolandırıcılardan ve spam içeriklerden korumak üzere kurgulandığını duyurdu.

Gelişme, platformda aktif olan milyonlarca yerli kullanıcı arasında kısa sürede geniş bir yankı uyandırırken, operasyonun arka planında Nizipli'nin yanı sıra X'in ürün geliştirme ekibinden Nikita Bier'in de görev aldığı bilgisi sızdı.

REKLAM VE SAHTE KAMPANYALARA SIKI TAKİP

Mevcut temizlik dalgasının, özellikle son dönemde artış gösteren sahte yatırım kampanyaları, yanıltıcı bağlantılar ve kullanıcıları manipüle eden tekrar eden reklam gönderileri üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Güvenlik operasyonuyla birlikte platformdaki sahte etkileşimlerin önüne geçilmesi ve genel kullanıcı deneyiminin daha sağlıklı bir zemine oturtulması hedefleniyor.

TAKİPÇİ SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

X yönetimi, temizlik operasyonunun teknik detayları ya da şu ana kadar askıya alınan toplam hesap sayısına dair henüz resmi bir bilanço yayımlamadı. Ancak platformun Kasım 2025'te gerçekleştirdiği benzer bir küresel bot temizliği operasyonunda, Türkiye'deki birçok bireysel ve kurumsal hesabın takipçi sayılarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Sürecin ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.