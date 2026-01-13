Sosyal paylaşım platformu X’te erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini ve gönderilerin yüklenmediğini belirtti.

Çökme raporu ve erişim verilerine göre, 13 Ocak Salı günü uygulama ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar, ana sayfada "akış yenilenmiyor, bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatasıyla karşılaştı.

Küresel raporlamalar çerçevesinde saat 17.00 itibariyle sorun yaşandığı aktarıldı.

ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya gibi ülkeleri de içerisine alan kesintinin, küresel çapta olduğu görüldü.

Konuyla ilgili X yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.