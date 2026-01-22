X platformu, gönderi sıralamasını ve kullanıcı etkileşimlerini doğrudan etkileyen algoritma kaynak kodlarını kamuoyuyla paylaştı. Eski adıyla Twitter olan X, akış akışını yöneten ve paylaşımların erişimini belirleyen algoritma kodlarını 2023 yılından sonra yeniden açık kaynak yaptı.
X algoritması değişti: Elon Musk sözünü tuttu
X, Elon Musk’ın vaadiyle algoritma kodlarını GitHub’da paylaştı. Grok destekli sistem retweet ve uzun okunma süresini ödüllendiriyor; şikayet ile engelleme ise puanı dramatik düşürüyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
2023 yılında Elon Musk’ın platformu devralmasının ardından şeffaflık vaadiyle algoritma detayları ilk kez duyurdu. Ancak o açıklamalar yetersiz bulunmuş, uzmanlar kodların işleyiş mantığına dair yeterli bilgi sunulmadığını belirtti. Aradan geçen sürede algoritmada pek çok değişiklik yapıldığı tahmin edilse de bunlar kamuyla paylaşılmadı.
Geçtiğimiz hafta Elon Musk, daha önce verdiği taahhüdü yerine getirerek algoritmayı tekrar açık kaynak haline getirdi. Musk, “Kullanıcılara hangi organik gönderilerin ve reklam içeriklerinin önerileceğini belirlemek için kullanılan tüm kodlar dahil olmak üzere yeni X algoritmasını 7 gün içinde açık kaynaklı hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.
GitHub üzerinden yayımlanan güncelleme ile içerik öneri sisteminin anlaşılır bir özeti ve çalışma akışını gösteren diyagram paylaşıldı. Musk, bundan sonra her dört haftada bir algoritmadaki yenilikleri kamuoyuyla paylaşacağını da ifade etti. Peki GitHub’daki kodlara göre X’in öneri algoritması nasıl çalışıyor ve paylaşımların daha fazla etkileşim alması için hangi adımlar atılmalı?
Karmaşık yapıyı idare etmek üzere dört ana modülden oluşuyor...
Home Mixer: Tüm bileşenleri koordine eden ana katman; akışı nihai haline getiren orkestra şefi konumunda.
Thunder: Takip edilen hesaplardan gelen içerikleri (“In-Network”) anlık olarak işleyen yüksek hızlı sistem.
Phoenix: Takip edilmeyen kaynaklardan (“Out-of-Network”) içerik öneren ve bunları puanlayan modül; xAI’ın Grok tabanlı Transformer modelini temel alıyor.
Candidate Pipeline: Aday içeriklerin toplanması, filtrelenmesi ve sıralanması için standart bir altyapı sağlıyor.
AKIŞ NASIL OLUŞTURULUYOR?
Kullanıcı uygulamayı açtığında algoritma sıralı adımlarla ilerliyor.
İlk aşama aday içerik toplama: Sistem, takip edilen hesaplardan en güncel ve ilgili paylaşımları (“ağ içi”) toplarken, takip edilmeyen ancak ilgi uyandırabilecek içerikleri de (“ağ dışı”) belirliyor.
Bu seçimde vektörel gömme (embedding) tekniği kullanılıyor; kullanıcının geçmiş beğenilerine benzer içerikler geniş havuzdan çekiliyor.
Filtreleme devreye giriyor: Engellenen, sessize alınan, daha önce görüntülenen, kullanıcının kendi paylaşımları ile şiddet, spam veya hassas içerik etiketli gönderiler eleniyor.
En kritik evre puanlama: Grok destekli Phoenix modeli her paylaşım için olasılık değerleri üretiyor.
Model şu soruları değerlendiriyor:
Kullanıcı bu içeriği beğenir mi?
Yanıt verir mi?
Retweet eder mi?
Tıklar mı?
İçerikte ne kadar süre kalır (dwell time)?
X artık elle hazırlanmış kurallar yerine kullanıcının tüm etkileşim geçmişini analiz eden derin öğrenme modellerine dayanıyor.
Algoritmanın tercih ettiği eylemler puanlama sonrası içerikler ağırlıklandırılıp sıralanıyor. Her etkileşim türünün farklı katsayısı bulunuyor. Örneğin basit bir beğeni düşük ağırlıkta kalırken, videonun tamamının izlenmesi çok daha yüksek puan getiriyor. Engelleme, sessize alma veya “ilgimi çekmiyor” gibi negatif eylemler ise puanı sert düşürüyor.
En yüksek toplam puana ulaşanlar akışın üst sıralarına yerleşiyor.“Weighted Scorer” mekanizmasına göre en değerli etkileşimler şöyle sıralanıyor:
Retweet: En güçlü sinyal; bir retweet beğeniden 20-30 kat daha fazla değer taşıyor.
Dwell time: Kullanıcının içerikte uzun süre kalması (özellikle 2 dakika üzeri) çok yüksek puan sağlıyor.
Yanıt: Güçlü etki yaratıyor; özellikle paylaşım sahibinin cevap vermesi puanı katlıyor. Tek yönlü kısa cevaplar ise daha az etkili.
Beğeni: Orta düzeyde; temel onay sinyali ancak viral olmak için tek başına yetersiz.
Profil ziyareti: Orta-düşük ağırlıkta; takip ile sonuçlanırsa etkisi artıyor.
Negatif Etkiler ve Gizli UnsurlarSıralamada pozitif sinyallerden önce negatif faktörler devreye giriyor. Şikayet, engelleme veya “ilgimi çekmiyor” bildirimleri yüzlerce beğeni puanını anında yok edebiliyor. Yaklaşık -369 puanlık şikayet cezası veya takip bırakılması içeriğin yayılımını büyük ölçüde engelleyebiliyor.
Görüntülenmeyi maksimize etmek isteyen kullanıcıların retweet oranını ve okunma süresini artırmaya odaklanması gerekiyor. Bu nedenle uzun metinler, dikkat çekici videolar, kaliteli görseller metin odaklı basit paylaşımlara göre daha avantajlı konumda. Takipçilere soru sorarak yanıt teşvik etmek de etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.