X algoritması değişti: Elon Musk sözünü tuttu

GitHub üzerinden yayımlanan güncelleme ile içerik öneri sisteminin anlaşılır bir özeti ve çalışma akışını gösteren diyagram paylaşıldı. Musk, bundan sonra her dört haftada bir algoritmadaki yenilikleri kamuoyuyla paylaşacağını da ifade etti. Peki GitHub’daki kodlara göre X’in öneri algoritması nasıl çalışıyor ve paylaşımların daha fazla etkileşim alması için hangi adımlar atılmalı?