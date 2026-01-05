ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye’nin F-35 programına geri dönme ihtimalini mercek altına alan bir analiz yayımladı.

Analizde, Türkiye'ye yönelik olası bir F-35 satışının İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne yönelik bir tehdit oluşturmayacağı ifade edildi.

S-400 KARARI VE PROGRAMDAN ÇIKARILMA SÜRECİ

Haberde, Türkiye'nin 2002 yılında dahil olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından dışlanmasının ana nedeninin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri olduğu hatırlatıldı.

Ankara'nın bu stratejik kararı neticesinde sadece uçakları değil, uçağın üretim ve bakım süreçlerine dair kritik sanayi sözleşmelerini de kaybettiği belirtildi.

Gazete, Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmeyip depoda tutma önerisine rağmen sürecin henüz eski haline döndürülemediğine dikkat çekti.

İSRAİL’İN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMASI

Türkiye’ye yapılacak bir satışın İsrail’i askeri açıdan dezavantajlı duruma düşüreceği yönündeki iddiaların gerçekçi bulunmadığı vurgulanan analizde; İsrail’in ABD savunma projelerinde aviyonik erişim, silah entegrasyonu ve finansal destek gibi alanlarda sahip olduğu ayrıcalıklı konumun sarsılmayacağı kaydedildi.

SAVUNMA STRATEJİLERİ VE EKONOMİK MALİYETLER

WSJ, Türkiye'nin bir yandan Eurofighter Typhoon alımını değerlendirirken diğer yandan F-35'e yeniden dönme çabalarını, savunma tedarik sistemindeki yapısal meselelerin bir sonucu olarak nitelendirdi.

Haberde, sanayi kazanımı olmadan farklı tipte savaş uçaklarının aynı anda envantere dahil edilmesinin savunma bütçesi üzerinde ek yük oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Gazetenin analizine göre, Türkiye için asıl mesele sıcak bir çatışma ihtimalinden ziyade; geçmişteki stratejik tercihlerden kaynaklanan askeri ve ekonomik maliyetlerin yönetilmesi süreci.

TRUMP: CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUZ

Konuyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'ye F-35 satışı hakkında, "Bunu ciddi olarak düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca, "Söz veriyorum, (F-35'ler) İsrail'e karşı kullanılmayacak" ifadesini kullanarak güvenlik endişelerine yanıt verdi.