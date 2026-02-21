İngiltere Championship’te 33. hafta mücadelesinde Ryan Reynolds’un ortakları arasında yer aldığı Wrexham, sahasında Ipswich’i 5-3 mağlup etti. The Racecourse Ground’da oynanan karşılaşma adeta gol düellosuna sahne oldu.

8 GOL DE FARKLI OYUNCUlARDAN GELDİ

Maçta toplam 8 gol atılırken, goller 8 farklı oyuncudan geldi. Wrexham’ın gollerini Moore (6’), Windass (37’), Thomason (66’), Doyle (75’) ve Broadhead (86’) kaydetti. Ipswich’te ise Mehmeti (20’), Ivan Azon (45+3’) ve Kipre (47’) fileleri havalandırdı.

WREXHAM PLAY-OFF HATTINDA

Bu galibiyetle birlikte Wrexham puanını 51’e yükselterek ligde 6. sıraya çıktı ve play-off hattındaki yerini güçlendirdi.

CHELSEA İLE FA CUP'TA KARŞILAŞACAK

Öte yandan Wrexham, FA Cup 5. turunda Premier Lig devi Chelsea’yi kendi sahasında ağırlayacak.