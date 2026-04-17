World War Z 2 resmen geri dönüyor: Yıllar sonra devam filmi geliyor

Paramount, uzun süredir rafa kaldırılan World War Z 2 projesini yeniden geliştirme sürecine aldı. Tüm zamanların en yüksek hasılatlı zombi filmi olarak öne çıkan serinin dönüşü sinema dünyasında heyecan yarattı.

World War Z 2 resmen geri dönüyor: Yıllar sonra devam filmi geliyor - Resim: 1

World War Z evrenine dönüş kararı
Paramount Pictures, CinemaCon sunumunda World War Z serisinin yeniden gündeme geldiğini duyurdu. Stüdyo, uzun süredir belirsizlik içinde bulunan World War Z 2 projesinin yeniden geliştirme aşamasına alındığını açıkladı.

1 5
World War Z 2 resmen geri dönüyor: Yıllar sonra devam filmi geliyor - Resim: 2

Henüz kadro ve vizyon tarihi açıklanmadı
Yapılan duyuruda oyuncu kadrosu, yönetmen veya vizyon tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak projenin yeniden aktif hale gelmesi, yıllardır bekleyen hayranlar için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

2 5
World War Z 2 resmen geri dönüyor: Yıllar sonra devam filmi geliyor - Resim: 3

Brad Pitt ve Fincher iddiaları gündem olmuştu
İlk filmin ardından devam yapımı için bir dönem Brad Pitt’in geri döneceği, yönetmen koltuğunda ise David Fincher’ın yer alabileceği konuşulmuştu. Ancak bütçe sorunları ve takvim uyuşmazlıkları nedeniyle proje rafa kaldırılmıştı.

3 5
World War Z 2 resmen geri dönüyor: Yıllar sonra devam filmi geliyor - Resim: 4

İlk film gişede rekor kırmıştı
2013 yılında vizyona giren World War Z, dünya genelinde 540 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan zombi filmi olmuştu.

4 5
World War Z 2 resmen geri dönüyor: Yıllar sonra devam filmi geliyor - Resim: 5

Yeni filmin hikâyesi sır gibi saklanıyor
World War Z 2’nin doğrudan devam filmi mi, ön hikâye mi yoksa aynı evrende geçen farklı bir yapım mı olacağı henüz bilinmiyor. Paramount’un ilerleyen dönemde yeni detayları paylaşması bekleniyor.

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
