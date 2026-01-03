Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers 19 haftalık galibiyet hasretini kulübün unutulmaz teknik adamlarından Nuna Espirito Santo yönetimindeki West Ham'ı 3-0 yenerek sonlandırdı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Wolverhampton, sahasında konuk ettiği West Ham’ı ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekibin gollerini J. Arias, H. Hee-Can ve M. Mane kaydetti.

YILDIZ İSİMLERİN YOKLUĞU ETKİLEDİ

Geçtiğimiz sezon takımı sırtlayan Cunha, Rayan Ait-Nouri ve Semedo gibi önemli isimlerin takımdan ayrılması, İngiliz ekibini bu sezon zor durumda bıraktı.

SEZON KARNESİ: 16 YENİLGİ

Bu galibiyetle birlikte Wolverhampton ligde puanını 6’ya yükseltti. İngiliz temsilcisi, bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 16 kez mağlup oldu.

SAVUNMA VE HÜCUM SORUNU

Wolverhampton, kalesinde gördüğü 40 gol ve rakip filelere gönderdiği yalnızca 14 golle istatistiksel olarak da ligin en kötü takımı konumunda.