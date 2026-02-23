Tolu Arokodare, Crystal Palace yenilgisi sonrası sosyal medyada ırkçı mesajlara maruz kaldığını açıkladı. Wolves, yaşananlar sonrası “tiksinti duyduklarını” belirtti.
Avrupa futbolu ırkçılık skandalıyla çalkalanıyor
Avrupa futbolunda ırkçılık vakaları artış gösterdi. Vinicius'un ardından Premier Lig’de Wolves’un golcüsü Tolu Arokodare, Crystal Palace maçı sonrası ırkçı mesajlara maruz kaldı. Aynı hafta Hannibal Mejbri ve Wesley Fofana da sosyal medyada ırkçı saldırıları ifşa etti.Derleyen: Furkan Çelik
Nijeryalı futbolcu, Instagram hesabından aldığı özel mesajların ekran görüntülerini paylaştı ve “Irkçılığın sonuçsuz kalması inanılmaz” ifadelerini kullandı.
Wolverhampton Wanderers yaptığı açıklamada, “Irkçılığın futbolda, internette ya da toplumun hiçbir yerinde yeri yok” dedi. Kulüp, sorumluların tespiti için Premier Lig ve yetkililerle çalışacaklarını duyurdu.
Wesley Fofana, Chelsea’nin Burnley ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Instagram’da ırkçı mesajlara maruz kaldığını açıkladı. “2026’dayız ve hiçbir şey değişmiyor” sözleri dikkat çekti.
Hannibal Mejbri de aynı maçın ardından ırkçı saldırıya uğradı. Genç oyuncu, “Kendinizi ve çocuklarınızı eğitin” çağrısı yaptı.
AVRUPA'DA IRKÇILIK TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ
Vinícius Júnior’ın Benfica maçında yaşadığını iddia ettiği ırkçı olay da UEFA tarafından soruşturuluyor. Avrupa’da ırkçılık tartışması yeniden alevlendi.
PREMIER LIG IRKÇI SALDIRILARI KINADI
Premier Lig, Fofana ve Mejbri’ye yönelik saldırıları kınadı. Suçlu bulunan kişilerin yasaklar ve hukuki yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu.
Irkçılıkla mücadele kuruluşu Kick It Out, sosyal medya şirketlerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Meta ise “ırkçı içerikleri kaldırıyoruz ve polisle iş birliği yapıyoruz” açıklamasını yaptı.