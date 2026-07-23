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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Hoffenheim forması giyen Muhammed Damar’ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

UZUN VADELİ SÖZLEŞME

Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2031’e kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.

“ORTA SAHAYA FARKLI BOYUT KATACAK”

Wolfsburg Sportif Direktörü Pirmin Schwegler, transferle ilgili yaptığı açıklamada Damar’ın birçok kulübün radarında olduğunu belirterek, oyuncunun oyun zekası ve yaratıcılığıyla takıma önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

DAMAR’DAN İLK SÖZLER

Genç futbolcu ise Wolfsburg’u tercih etme nedenini kulübün projesi ve teknik ekibin yaklaşımı olarak açıkladı. Damar, “Doğru kulübün Wolfsburg olduğuna inanıyorum” dedi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezonu SV Elversberg’de kiralık olarak geçiren Damar, Bundesliga 2’de 31 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ

Almanya U21 Milli Takımı’na da davet edilen oyuncu, alt yaş kategorilerinde çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.

KARİYER YOLU

Berlin doğumlu futbolcu, altyapı kariyerinin ardından Eintracht Frankfurt’tan Hoffenheim’a transfer oldu. Daha sonra Hannover 96 ve Elversberg’de kiralık olarak forma giydi.