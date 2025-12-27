İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Liverpool sahasında Wolverhampton’ı 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

GOLLER İKİ DAKİKADA GELDİ

Anfield’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı dengeli başladı. Liverpool, 41. dakikada Ryan Gravenberch’in golüyle öne geçti. Bu golden sadece bir dakika sonra Florian Wirtz sahne aldı ve skoru 2-0’a taşıdı. Üst üste gelen gollerle Liverpool devreye büyük avantajla girdi.

WOLVES İKİNCİ YARIDA KARŞILIK VERDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Wolverhampton, 51. dakikada Santiago Bueno’nun golüyle farkı bire indirdi. Bu golün ardından konuk ekip baskısını artırsa da Liverpool savunması kritik anlarda hata yapmadı.

WIRTZ’TEN İLK GOL

Liverpool formasıyla 23. maçına çıkan Florian Wirtz, İngiltere kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

SERİ DEVAM ETTİ

Bu galibiyetle Premier Lig’de üst üste üçüncü maçını kazanan Liverpool, yenilmezlik serisini de altı karşılaşmaya çıkardı. Kırmızılar puanını 32’ye yükseltirken Wolverhampton ise 2 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Liverpool, Premier Lig’de gelecek hafta Leeds United’ı Anfield’da ağırlayacak. Wolverhampton ise Manchester United deplasmanında puan arayacak.