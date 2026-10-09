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Kullanıcı verilerini inceleyen Microsoft, arama sonuçlarının sağ tarafında yer alan geniş önizleme panelini tamamen kaldırdı. Kullanıcıların ağırlıklı olarak sol taraftaki listeyi tercih etmesi nedeniyle sonuçlar tek bir akıcı liste altında toplandı. Yeni altyapı sayesinde yazım hataları ve eş anlamlı kelimeler daha doğru algılanırken, sistem kaynaklarının kullanımı da önemli ölçüde azaltıldı.

AYARLAR UYGULAMASINA GİRMEYE GEREK KALMAYACAK

Yenilenen arama çubuğunun en pratik yeniliklerinden biri "inline actions" adı verilen doğrudan komut desteği oldu. Kullanıcılar artık Ayarlar menüsüne gitmeden arama çubuğuna yazarak karanlık modu açabilecek, Bluetooth'u aktif edebilecek, ekran parlaklığını veya ses seviyesini ayarlayabilecek. Ayrıca açık pencereleri simge durumuna küçültmek veya ekranı bölerek uygulamaları yan yana hizalamak da arama çubuğu üzerinden yapılabilecek.

GELİŞMİŞ ÖNİZLEME VE TELEFON ENTEGRASYONU YOLDA

Gelecek güncellemelerle birlikte arama ekranının yetenekleri daha da artırılacak. Belgeler, fotoğraflar, hava durumu, hisse senetleri ve web aramaları doğrudan sonuç ekranında zengin önizlemelerle sunulacak. Ayrıca Phone Link entegrasyonu sayesinde kullanıcılar doğrudan arama penceresinden mesaj gönderebilecek.

TEST SÜRECİ BAŞLADI: KULLANICILARA NE ZAMAN ULAŞACAK?

Deneysel olarak Windows Insider kullanıcılarına sunulan yeni arama deneyimi şimdilik yalnızca İngilizce dil desteği barındırıyor. Microsoft, bu yenilikçi arama altyapısını ve Copilot entegrasyonunu 2027 yılı itibarıyla Başlat menüsüne ve genel kullanıcı kitlesine yaymayı planlıyor.