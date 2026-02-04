Yeniçağ Gazetesi
Williams FW48 Sahneye çıktı: Mavi ağırlıklı yeni dönem başlıyor

Williams Formula 1 Takımı, 2026 sezonunda mücadele edecek yeni aracı FW48’in mavi ağırlıklı renk düzenini düzenlenen özel bir tanıtımla duyurdu. Tanıtımda aracın güncellenen tasarım detayları, yeni sponsor anlaşmaları ve sezon öncesi hazırlık sürecine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

İngiltere’nin Grove kentindeki takım merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, takım patronu James Vowles ile pilotlar Carlos Sainz ve Alex Albon yeni aracı yaklaşık 1.200 kişilik ekip önünde sergiledi. Tanıtımda, FW48’in hem Williams’ın köklü mirasına selam veren hem de modern F1 anlayışını yansıtan çizgileri dikkat çekti.

2025 sezonunu Takımlar Şampiyonası’nı beşinci sırada tamamlayarak önemli bir çıkış yakalayan Williams, 2026’da bu ivmeyi sürdürerek gridin ön sıralarına daha da yaklaşmayı hedefliyor.

YENİ RENK DÜZENİ VE TASARIM UNSURLARI

FW48’in ana rengi parlak ve canlı bir mavi olarak belirlendi. Bu mavi ton, şasinin yan bölümlerinden arka kısma doğru uzanan siyah alanlarla güçlü bir kontrast oluşturuyor. Tasarımda kullanılan ince kırmızı ve beyaz şeritlerin ise Williams’ın geçmişte şampiyonluk kazanan araçlarına gönderme yaptığı ifade edildi.

Özellikle Nigel Mansell’in FW14B’si ve Damon Hill’in kullandığı FW18’den ilham alan çizgiler, 1996 sezonunda yarışan FW18’in 30. yılına özel bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

BEYAZ RENK DAHA FAZLA ÖN PLANDA

Yeni tasarımda beyaz renk kullanımının önceki sezonlara kıyasla artırıldığı görülüyor. Sidepodlar, ön kanat ve arka kanat bölümlerinde yer verilen beyaz alanlar, aracın genel görünümüne daha keskin bir kontrast kazandırıyor. Bu sayede FW48’in pist üzerinde daha kolay ayırt edilebilir olması amaçlanıyor.

WİLLİAMS AİLESİNE YENİ SPONSORLAR KATILDI

FW48 ile birlikte Williams, yeni sponsor anlaşmalarını da duyurdu. Bu sponsorlar arasında bankacılık devi Barclays öne çıkıyor. Barclays’in, takımın kurucusu Sir Frank Williams’ın uzun yıllar çalıştığı bir banka olduğu ve geçmişte takıma finansal hizmetler sunduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni sponsorların logoları da güncellenen renk düzeniyle birlikte araç üzerinde yerini aldı.

TAKIM YÖNETİMİ VE PİLOTLARDAN MESAJLAR

Takım patronu James Vowles, 2026 sezonunu Atlassian Williams F1 Team için yeni bir başlangıç olarak değerlendirdi. Vowles, güçlü pilot kadrosu, yeni iş ortakları ve büyüyen taraftar kitlesiyle sezona hazır olduklarını vurguladı. İlk yarışın nasıl geçeceğinin belirsiz olduğunu ifade eden Vowles, buna rağmen resmi testler için tam anlamıyla hazır olduklarını söyledi.

Alex Albon, yeni aracı ilk kez görmenin her zaman özel bir an olduğunu belirtirken, FW48’in oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip olduğunu dile getirdi. Carlos Sainz ise FW48’in, Williams’ın 2026 sezonundaki hedeflerini net biçimde yansıttığını ve takımın mirasını modern bir tasarımla birleştirdiğini ifade etti.

SEZON ÖNCESİ TEST PROGRAMI

Williams, üretim sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle Barselona’da gerçekleştirilen shakedown testlerine katılamadı. Ancak yapılan açıklamada FW48’in tüm zorunlu çarpışma testlerini başarıyla geçtiği ve takımın Bahreyn’de 11 Şubat’ta başlayacak resmi sezon öncesi testlere hazır olduğu belirtildi. Buna rağmen Williams’ın, Barselona’da test yapan dokuz rakibine kıyasla testlere daha sınırlı veriyle başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
