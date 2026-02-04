Williams FW48 Sahneye çıktı: Mavi ağırlıklı yeni dönem başlıyor

WİLLİAMS AİLESİNE YENİ SPONSORLAR KATILDI

FW48 ile birlikte Williams, yeni sponsor anlaşmalarını da duyurdu. Bu sponsorlar arasında bankacılık devi Barclays öne çıkıyor. Barclays’in, takımın kurucusu Sir Frank Williams’ın uzun yıllar çalıştığı bir banka olduğu ve geçmişte takıma finansal hizmetler sunduğu bilgisi paylaşıldı. Yeni sponsorların logoları da güncellenen renk düzeniyle birlikte araç üzerinde yerini aldı.

TAKIM YÖNETİMİ VE PİLOTLARDAN MESAJLAR

Takım patronu James Vowles, 2026 sezonunu Atlassian Williams F1 Team için yeni bir başlangıç olarak değerlendirdi. Vowles, güçlü pilot kadrosu, yeni iş ortakları ve büyüyen taraftar kitlesiyle sezona hazır olduklarını vurguladı. İlk yarışın nasıl geçeceğinin belirsiz olduğunu ifade eden Vowles, buna rağmen resmi testler için tam anlamıyla hazır olduklarını söyledi.