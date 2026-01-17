İlk ortaya çıktığında gönüllüler tarafından hazırlanması ve açık düzenleme modeline sahip olması nedeniyle birçok eleştirmen tarafından ciddiye alınmayan Wikipedia, zamanla bu önyargıları boşa çıkardı. Bugün dünyanın dört bir yanından milyonlarca gönüllünün katkısıyla büyüyen platform, sayısız konuda başvurulan bir kaynak haline geldi.
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu
2001 yılında kurulan Wikipedia, gönüllü katkılarla büyüyerek 25 yılda internetin en önemli bilgi kaynaklarından biri haline geldi.
Wikipedia’da yalnızca İngilizce dilinde 7,1 milyon madde yer alıyor. Bu sayılar, Wikipedia’nın küresel ölçekteki etkisini ve bilgi üretimindeki rolünü gözler önüne seriyor. Çeyrek asırlık tarihinde internet kültürünün simgelerinden biri olmayı başardı.
İşte en çok aratılanlar;
Amerika Birleşik Devletleri 328,501,200
Donald Trump 325,397,973
2’nci Elizabeth 253,385,102
Hindistan 210,779,909
Cristiano Renaldo 209,262,818
Barack Obama 200,619,072
Elon Musk 197,557,694
2’nci Dünya Savaşı 196,185,039
Britanya 180,986,829
Lionel Messi 169,027,752
Michael Jackson 168,519,508
Game of Thrones 166,648,136
Listenin geri kalanları;
Yıllara göre ölüm listesi 647,025,321
Adolf Hitler 163,955,099
Eminem 159,866,098
Taylor Swift 157,243,638
1’inci Dünya Savaşı 156,010,435
The Beatles 153,857,741
Dwayne Johnson 141,840,884
ABD başkanları listesi 138,880,465
Kanada 137,871,236
Lady Gaga 137,724,118
Akademi Ödüller 137,543,219
Freddie Mercury 134,515,769
En yüksek hasılat yapan filmler 133,992,783