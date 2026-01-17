Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Wikipedia'da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu

Wikipedia'da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu

2001 yılında kurulan Wikipedia, gönüllü katkılarla büyüyerek 25 yılda internetin en önemli bilgi kaynaklarından biri haline geldi.

Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 1

İlk ortaya çıktığında gönüllüler tarafından hazırlanması ve açık düzenleme modeline sahip olması nedeniyle birçok eleştirmen tarafından ciddiye alınmayan Wikipedia, zamanla bu önyargıları boşa çıkardı. Bugün dünyanın dört bir yanından milyonlarca gönüllünün katkısıyla büyüyen platform, sayısız konuda başvurulan bir kaynak haline geldi.

1 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 2

Wikipedia’da yalnızca İngilizce dilinde 7,1 milyon madde yer alıyor. Bu sayılar, Wikipedia’nın küresel ölçekteki etkisini ve bilgi üretimindeki rolünü gözler önüne seriyor. Çeyrek asırlık tarihinde internet kültürünün simgelerinden biri olmayı başardı.

İşte en çok aratılanlar;

2 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 3

Amerika Birleşik Devletleri 328,501,200

3 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 4

Donald Trump 325,397,973

4 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 5

2’nci Elizabeth 253,385,102

5 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 6

Hindistan 210,779,909

6 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 7

Cristiano Renaldo 209,262,818

7 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 8

Barack Obama 200,619,072

8 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 9

Elon Musk 197,557,694

9 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 10

2’nci Dünya Savaşı 196,185,039

10 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 11

Britanya 180,986,829

11 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 12

Lionel Messi 169,027,752

12 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 13

Michael Jackson 168,519,508

13 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 14

Game of Thrones 166,648,136

14 15
Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu - Resim: 15

Listenin geri kalanları;

Yıllara göre ölüm listesi 647,025,321

Adolf Hitler 163,955,099
Eminem 159,866,098
Taylor Swift 157,243,638
1’inci Dünya Savaşı 156,010,435
The Beatles 153,857,741
Dwayne Johnson 141,840,884
ABD başkanları listesi 138,880,465
Kanada 137,871,236
Lady Gaga 137,724,118
Akademi Ödüller 137,543,219
Freddie Mercury 134,515,769
En yüksek hasılat yapan filmler 133,992,783

15 15
