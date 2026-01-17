Wikipedia’da en çok arananlar: Dijital dünyanın ilgi çekici 25 konusu

İlk ortaya çıktığında gönüllüler tarafından hazırlanması ve açık düzenleme modeline sahip olması nedeniyle birçok eleştirmen tarafından ciddiye alınmayan Wikipedia, zamanla bu önyargıları boşa çıkardı. Bugün dünyanın dört bir yanından milyonlarca gönüllünün katkısıyla büyüyen platform, sayısız konuda başvurulan bir kaynak haline geldi.