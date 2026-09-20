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2027 yılında vizyona girmesi planlanan yapım, İngiliz aristokrasisinin karanlık ve entrika dolu dünyasını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Snatch ve Sherlock Holmes gibi kült yapımlarla sinema tarihine adını yazdıran usta yönetmen Guy Ritchie, yeni projesi "Wife and Dog" ile güçlü bir dönüşün sinyallerini veriyor. Senaryosu da Ritchie tarafından kaleme alınan film, devasa servetlerini korumak ve aile içi veraset savaşını kazanmak adına hiçbir kural tanımayan Fairbank ailesinin hırs, cinayet ve ihanetle örülü hikâyesine odaklanıyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ KADRO DİKKAT ÇEKİYOR

Başrollerini Benedict Cumberbatch ve Rosamund Pike’ın paylaştığı yapımda, usta aktör Anthony Hopkins’e Shogun dizisinin yıldızı Cosmo Jarvis, House of the Dragon’da rol alan James Norton ve Paddy Considine gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

VİZYON TARİHİ NETLEŞTİ

Sinemaseverlerin merakla beklediği "Wife and Dog", ABD'de 19 Şubat 2027’de seyirciyle buluşacak. Filmin Türkiye'deki sinemasal yolculuğu ise 2 Nisan 2027 tarihinde başlayacak.