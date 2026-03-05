Epifoni organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek açık hava konserlerinde müzikseverlerle buluşacak sanatçı, hayranlarına özel bir video mesaj yolladı.

Isaak mesajında, "Merhaba Türkiye. Ben Chris Isaak. Haziran'da İzmir, Ankara ve İstanbul'da sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere." şeklinde konuştu.

Sanatçı, 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi, 20 Haziran'da ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Rock müziğin önemli isimlerinden Isaak, müzik kariyerinde 13 stüdyo albümü ve 12 hit single yayımladı.

Sanatçının, "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" adlı şarkıları dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

CHRİS ISAAK KİMDİR?

Chris Isaak (tam adı: Christopher Joseph Isaak), Amerikalı bir şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Özellikle duygusal rock ve rockabilly tarzındaki şarkılarıyla tanınır.

26 Haziran 1956 Stockton, California, California, United States dünyaya geldi.



EN ÜNLÜ ŞARKILARI

Chris Isaak özellikle şu şarkılarla dünya çapında tanınır:

Wicked Game – En büyük hitidir. 1990’larda çok popüler oldu ve birçok filmde kullanıldı.

Blue Hotel

Baby Did a Bad Bad Thing

Somebody's Crying

Chris Isaak sadece müzikle değil, oyunculukla da ilgilendi. Örneğin The Silence of the Lambs filminde küçük bir rolü vardır.