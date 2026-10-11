Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına Android platformuna özel yeni bir sekme üzerinde çalışıyor. Google Play Store üzerinden erişilen beta sürümünde ortaya çıkan özellikle birlikte; kişileri tek bir noktadan yönetmek, aktif kullanıcıları takip etmek ve özel günleri hatırlamak çok daha pratik hale geliyor.

Geliştirme aşamasındaki yeni arayüzde kişilerin yanında yer alan yeşil simge sayesinde çevrimiçi durumdaki kullanıcılar anlık olarak görüntülenebilecek. Ayrıca telefon rehberindeki kayıtlarla entegre çalışan sistem, doğum günü olan kişilerin yanında özel bir simge ile uyarı vererek kullanıcıların dikkatini çekecek. Sekme üzerinden alfabetik sıralama veya aktiviteye göre filtreleme yapma imkanı da sunuluyor.

GİZLİLİK AYARLARI KORUNMAYA DEVAM EDECEK

Yeni eklenen canlı durum göstergeleri platformun mevcut güvenlik protokollerine bağlı kalacak. Çevrimiçi bilgisini gizlemeyi tercih eden kullanıcılar listede aktif olarak görünmeyecek. Test aşaması süren özelliğin genel kullanıma sunulacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı.