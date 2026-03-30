Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçin mesajlaşma uygulaması, kullanıcı deneyimini genişletmeyi hedefleyen yeni bir güncellemeyle yapay zeka destekli özelliklerini artırdı.
WhatsApp’tan yapay zeka hamlesi: Mesajın nasıl yazılacağını tavsiye edecek
Çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp’tan yapay zeka hamlesi geldi. Son güncelleme ile gelen yapay zeka özelliği, kullanıcının yazacağı mesajın tonu ve benzeri konularda düzeltme için tavsiye veriyor.Serkan Talan
WhatsApp, artık kullanıcıların konuşmalarına göre otomatik yanıt önerileri sunabilecek. Şirketin açıklamasına göre, "Writing Help" adı verilen özellik güncellenerek kullanıcıların mesajlarını yeniden yazmasına, düzeltmesine ve tonunu değiştirmesine yardımcı olacak şekilde geliştirildi.
Yeni özellikle birlikte uygulama, sohbetin bağlamını analiz ederek kullanıcıya hazır yanıt taslakları da önerecek.
Meta, bu araçların kullanılmasına rağmen mesajların gizliliğinin korunduğunu belirtiyor. Ancak bazı kullanıcıların, özellikle arkadaş ve aileyle yapılan yazışmalarda yapay zeka tarafından oluşturulan mesajlar yerine daha kişisel bir iletişimi tercih edebileceği ifade ediliyor.
Güncellemeler yalnızca mesaj yazımıyla sınırlı değil. Kullanıcılar artık sohbet ekranı üzerinden yapay zeka yardımıyla fotoğraflarını düzenleyebilecek; istenmeyen nesneleri kaldırabilecek veya görsellerin arka planını değiştirebilecek.
Ayrıca uygulama, büyük dosyaların daha kolay tespit edilip silinmesini sağlayan yeni depolama araçları da sunuyor.
Bunun yanı sıra, sohbet geçmişinin farklı cihazlar arasında taşınması kolaylaştırılırken iOS kullanıcılarına aynı anda iki hesap kullanma imkanı da getiriliyor.
Sticker özelliği de güncellenerek yazılan emojilere göre öneriler sunulacak. Söz konusu yenilikler kademeli olarak kullanıma sunuluyor.