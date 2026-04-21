Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
WhatsApp’tan sürekli mesajlaşanları mutlu edecek yeni özellik

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dikkat çeken yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Söz konusu özelliğin sürekli mesajlaşanları mutlu etmesi bekleniyor.

Haberi Paylaş
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu.

1 10
Şimdi ise çok fazla mesaj alan kullanıcıların acayip işine yarayacak yeni bir özellik hakkında detaylar geldi.

2 10
WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünde test edildiği fark edilen bu özellik, kullanıcıların okunmamış mesajları uygulamaya girdiğinde özetlemesini sağlıyor.

3 10
Sohbet sayfasının üst kısmına “Özet al” isimli yepyeni bir kısım eklenmiş. Kullanıcılar, buraya bastıklarında yapay zekâ desteğiyle okunmamış mesajların özetlerini oluşturabilecek.

4 10
Yani sadece okumadığınız mesajlar olduğunda kullanabileceksiniz. Size o mesajların önemli noktalarını gösterecek ve tek tek okumadan hepsi hakkında bilgi almanızı sağlayacak.

5 10
WhatsApp’ta çok fazla mesaj alan kullanıcıların çok işine yarayacak ve Meta AI’dan güç alacak bu yeni özellik şu anda test ediliyor.

6 10
Özellik için Meta’nın mesajların güvenli ve gizli tutulmasını sağlayan özel İşleme teknolojisi kullanıyor.

7 10
WhatsApp'ın yapay zeka araçları, verileri tamamen gizli bir ortamda işleyip özetleyecek.

8 10
Böylece Meta veya WhatsApp dahil hiç kimse orijinal mesajlara ya da oluşturulan özetlere erişemeyecek.

9 10
Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro