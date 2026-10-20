Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetim noktalarını WhatsApp grubu üzerinden paylaştığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin tespitiyle, söz konusu uygulamaların yaklaşık 750 kişilik bir mesajlaşma grubunda anlık olarak paylaşıldığı deşifre edildi.

Aranan şahısların ve evraksız sürücülerin polis ve jandarmadan kaçmak için bu grubu kullandığı, böylece alkollü araç kullanımı ve trafik denetimlerinin deşifre edildiği belirlendi. Güvenlik güçleri denetimleri sekteye uğratan şahıslara karşı harekete geçti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grubun yöneticileri olduğu tespit edilen S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A. M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 750 aktif kullanıcının bulunduğu WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. Grupta yer alan diğer kullanıcılar hakkında yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.