WhatsApp'tan doğum günü takibini kolaylaştıracak yeni adım
Meta bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellik hazırlıyor. Android sürümünde test edilen özellikle birlikte kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı kişilerin doğum günlerini uygulama üzerinden takip edebilecek.
WhatsApp'tan büyük kolaylık: Tek tek hatırlamanıza gerek kalmayacak
WhatsApp, kullanıcıların rehberindeki kişilerin doğum günlerini takip etmeyi kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android sürümünde test edilen sistem, doğum günü yaklaşan kişiler için uygulama içinden otomatik bildirim gönderecek.Kaynak: Diğer
WhatsApp'tan doğum günü takibini kolaylaştıracak yeni adım
Doğum günleri için otomatik bildirim gönderecek
Yeni sistem sayesinde doğum günü yaklaşan kişiler için WhatsApp otomatik hatırlatma bildirimleri oluşturacak. Böylece kullanıcılar, arkadaşları ve aile üyelerinin özel günlerini kaçırmadan kutlayabilecek.
Özelliğin özellikle yoğun iş temposu nedeniyle önemli tarihleri unutabilen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.
Takvim uygulamalarına ihtiyaç azalacak
WhatsApp'ın geliştirdiği sistem sayesinde kullanıcıların doğum günü takibi için ayrı bir takvim ya da hatırlatma uygulaması kullanmasına gerek kalmayacak. Rehberde yer alan kişilerin doğum günleri uygulama içinde listelenebilecek ve zamanı geldiğinde bildirim gönderilecek.
Doğum tarihini paylaşan kişiler için çalışacak
Yeni özelliğin kullanılabilmesi için rehberde bulunan kişilerin doğum tarihi bilgilerini WhatsApp hesaplarına eklemiş olması gerekiyor. Bilgisini paylaşmayan kullanıcılar için sistem herhangi bir doğum günü bildirimi oluşturmayacak.
Bu nedenle özelliğin kapsamı, kullanıcıların doğum tarihi bilgilerini paylaşma oranına göre genişleyebilecek.
Gizlilik ayarları da güncellenecek
WhatsApp'ın test sürümünde doğum tarihi bilgilerinin kimler tarafından görülebileceğine ilişkin ayrı bir gizlilik seçeneği henüz bulunmuyor. Ancak şirketin, özelliğin genel kullanıma sunulmasından önce kullanıcıların bu bilgiyi kimlerle paylaşacağını belirleyebileceği yeni gizlilik ayarlarını devreye alması bekleniyor.
Şimdilik test aşamasında
Doğum günü hatırlatma sistemi şu anda Android platformunda geliştirme ve test sürecinde bulunuyor. WhatsApp, özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına ilişkin ise henüz resmi bir takvim paylaşmadı.