WhatsApp'tan büyük kolaylık: Tek tek hatırlamanıza gerek kalmayacak

Doğum tarihini paylaşan kişiler için çalışacak

Yeni özelliğin kullanılabilmesi için rehberde bulunan kişilerin doğum tarihi bilgilerini WhatsApp hesaplarına eklemiş olması gerekiyor. Bilgisini paylaşmayan kullanıcılar için sistem herhangi bir doğum günü bildirimi oluşturmayacak.

Bu nedenle özelliğin kapsamı, kullanıcıların doğum tarihi bilgilerini paylaşma oranına göre genişleyebilecek.