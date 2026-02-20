Daha önce bir kullanıcı herhangi bir gruba eklendiğinde yalnızca katılım sonrasındaki mesajlara erişebiliyordu. Özellikle yoğun yazışmaların olduğu gruplarda bu durum, konuşmanın bağlamını kaçırmaya ve bilgi eksikliğine yol açabiliyordu. Yeni güncellemeyle birlikte bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkacak.

ÖNCEKİ MESAJLAŞMALAR ARTIK GÖRÜNECEK

Independent’en aktarılan bilgilere göre, mevcut grup üyeleri, arzu etmeleri halinde son mesajları yeni katılan kişiye iletebilecek. Böylece gruba sonradan dahil olan kullanıcılar, geçmiş konuşmaları inceleyerek sürece daha hızlı adapte olabilecek.

Özellik varsayılan olarak kapalı olacak. Eski mesajların paylaşılması için bir kullanıcının manuel işlem yapması gerekecek. Ayrıca grup yöneticileri isterlerse bu seçeneği grup bazında tamamen devre dışı bırakabilecek.

Sistem aktif edildiğinde, 25 ile 100 arasında değişen sayıda son mesaj yeni üyeye aktarılabilecek. Bu işlem gerçekleştirildiğinde gruptaki tüm katılımcılara bildirim gidecek ve iletilen mesajlar, standart mesajlardan farklı bir görünümle işaretlenecek.

Şirket, paylaşılan bu içeriklerin de diğer tüm mesajlar gibi uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurguluyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların ekran görüntüsü alma ya da mesajları tek tek iletme ihtiyacının azalacağı belirtiliyor.

Güncelleme, dünya genelinde kullanıcılara kademeli biçimde sunulmaya başlandı.