WhatsApp, kullanıcıların mesajlar üzerindeki kontrolünü artıracak yeni bir otomatik silme özelliği üzerinde çalışıyor.
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor
WhatsApp, Android beta sürümünde “okunduktan sonra sil” özelliğini test ediyor. Yeni özellikle mesajlar, alıcı tarafından görüldükten sonra 5 dakika, 1 saat veya 12 saat içinde otomatik olarak silinebilecek.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Android için yayınlanan son Beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, mesajların yalnızca gönderildikten sonra değil, okunduktan sonra da belirli bir süre içinde otomatik olarak silinmesini mümkün hale getiriyor.
Google Play Store üzerinden dağıtılan “WhatsApp Beta Android 2.26.15.11” sürümünde yer alan kodlar, kaybolan mesajlar özelliğinin daha gelişmiş bir yapıya kavuşturulduğunu gösteriyor.
“OKUNDUKTAN SONRA SİL” SEÇENEĞİ GELİYOR
Mevcut sistemde kullanıcılar mesajların 1 gün, 1 hafta veya 90 gün sonra silinmesini seçebiliyordu. Ancak yeni özellikle birlikte bu süre, mesajın alıcı tarafından okunma zamanına göre belirlenebilecek.
Kullanıcılar 5 dakika, 1 saat veya 12 saat gibi seçenekler arasından tercih yaparak mesajın karşı tarafta ne kadar süre görünür kalacağını kontrol edebilecek. Bu sayede özellikle gizlilik odaklı sohbetlerde daha esnek bir kullanım sağlanacak.
TÜM SOHBETLERDE YA DA KİŞİYE ÖZEL KULLANILABİLECEK
Yeni zamanlayıcı özelliği, ister tüm sohbetler için varsayılan olarak ayarlanabilecek ister sadece belirli kişilerle yapılan konuşmalarda aktif hale getirilebilecek.
Bu da kullanıcı deneyimini daha kişiselleştirilebilir kılacak.
HENÜZ ÇIKIŞ TARİHİ NET DEĞİL
Söz konusu özellik şu an beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Ancak genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.