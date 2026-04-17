Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
WhatsApp'ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor

WhatsApp, Android beta sürümünde “okunduktan sonra sil” özelliğini test ediyor. Yeni özellikle mesajlar, alıcı tarafından görüldükten sonra 5 dakika, 1 saat veya 12 saat içinde otomatik olarak silinebilecek.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 1

WhatsApp, kullanıcıların mesajlar üzerindeki kontrolünü artıracak yeni bir otomatik silme özelliği üzerinde çalışıyor.

1 8
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 2

Android için yayınlanan son Beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, mesajların yalnızca gönderildikten sonra değil, okunduktan sonra da belirli bir süre içinde otomatik olarak silinmesini mümkün hale getiriyor.

2 8
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 3

Google Play Store üzerinden dağıtılan “WhatsApp Beta Android 2.26.15.11” sürümünde yer alan kodlar, kaybolan mesajlar özelliğinin daha gelişmiş bir yapıya kavuşturulduğunu gösteriyor.

3 8
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 4

“OKUNDUKTAN SONRA SİL” SEÇENEĞİ GELİYOR

Mevcut sistemde kullanıcılar mesajların 1 gün, 1 hafta veya 90 gün sonra silinmesini seçebiliyordu. Ancak yeni özellikle birlikte bu süre, mesajın alıcı tarafından okunma zamanına göre belirlenebilecek.

4 8
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 5

Kullanıcılar 5 dakika, 1 saat veya 12 saat gibi seçenekler arasından tercih yaparak mesajın karşı tarafta ne kadar süre görünür kalacağını kontrol edebilecek. Bu sayede özellikle gizlilik odaklı sohbetlerde daha esnek bir kullanım sağlanacak.

5 8
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 6

TÜM SOHBETLERDE YA DA KİŞİYE ÖZEL KULLANILABİLECEK

Yeni zamanlayıcı özelliği, ister tüm sohbetler için varsayılan olarak ayarlanabilecek ister sadece belirli kişilerle yapılan konuşmalarda aktif hale getirilebilecek.

6 8
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 7

Bu da kullanıcı deneyimini daha kişiselleştirilebilir kılacak.

7 8
WhatsApp’ta yeni dönem: Merakla beklenen özellik geliyor - Resim: 8

HENÜZ ÇIKIŞ TARİHİ NET DEĞİL

Söz konusu özellik şu an beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Ancak genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

8 8
Kaynak: Diğer
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro