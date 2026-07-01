Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı güvenliğini ve kullanım konforunu artıracak yeni bir adım atıyor. Android platformu için geliştirilme aşamasında olan yeni bir sistemle, WhatsApp Web veya masaüstü uygulamalarını telefona bağlarken kullanılan geleneksel QR kod yöntemine modern bir alternatif sunulacak. Yeni sistem, kullanıcıların cihaz eşleştirme işlemlerini "passkey" yani geçiş anahtarı altyapısıyla gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

Geliştirilen bu yöntem sayesinde kullanıcılar, bilgisayarları ya da ikincil cihazları hesaplarına bağlarken şifre yöneticilerinde kayıtlı geçiş anahtarlarını, biyometrik verilerini (yüz tanıma, parmak izi) veya cihaz ekran kilidi şifrelerini kullanabilecek.

GÜVENLİK STANDARTLARI BİR ADIM ÖTEYE TAŞINIYOR

Geçiş anahtarı (passkey) teknolojisi, siber saldırılara ve kimlik avı (phishing) girişimlerine karşı geleneksel SMS doğrulama kodlarından çok daha güçlü bir savunma mekanizması sunuyor. WhatsApp, bu kriptografik güvenlik altyapısını daha önce hesap kurulum süreçlerine dahil etmişti; yeni adımla birlikte sistem, cihazlar arası senkronizasyon ve bağlantı süreçlerine de entegre edilmiş olacak.

Cihaz eşleştirme talebi geldiğinde, kullanıcıların karşısına işlemin bizzat hesap sahibi tarafından başlatıldığını teyit eden bir onay ekranı çıkacak. Kullanıcı "Devam Et" butonuna basıp biyometrik doğrulamayı tamamladığında eşleştirme saniyeler içinde gerçekleşecek.

QR KOD SEÇENEĞİ KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Yeni geliştirilen bu sistem, mevcut QR kod ile bağlanma yöntemini tamamen ortadan kaldırmayacak, kullanıcılara ek ve daha hızlı bir alternatif sunacak. Ancak bazı yüksek güvenlik gerektiren şüpheli durumlarda, sistem koruma amaçlı olarak passkey doğrulamasına ek olarak yine de QR kod taranmasını talep edebilecek.

Kullanıcıların bu yeni pratik yöntemden faydalanabilmesi için hesaplarında önceden bir geçiş anahtarı tanımlamış olmaları gerekecek. Henüz tanımlama yapmayan kullanıcılar, uygulamanın "Ayarlar" menüsüne girip "Hesap" ve ardından "Geçiş Anahtarları" (Passkeys) adımlarını takip ederek uyumlu bir şifre yöneticisi eşliğinde anahtarlarını oluşturabiliyor. Henüz beta test kullanıcılarına dahi açılmayan özelliğin, kararlı sürüme ne zaman geleceğine dair resmi bir takvim ise bulunmuyor.