WhatsApp, kullanıcı gizliliğini bir üst seviyeye taşımak amacıyla "kaybolan mesajlar" özelliğine yeni bir seçenek eklemeye hazırlanıyor. Mevcut sistemdeki 24 saat, 7 gün ve 90 gün olan otomatik silme sürelerine, çok daha kısa bir opsiyon olan "1 saat" seçeneği de dahil ediliyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK ÖNCELİKLİ

Özellikle anlık bilgi paylaşımları ve yüksek gizlilik gerektiren diyaloglar için geliştirilen bu yeni süre, mesajların gereğinden uzun süre dijital ortamda kalmasının önüne geçecek.

Yeni sistemde, tek seferlik erişim kodları, banka şifreleri veya kısa süreli geçerliliği olan konum bilgileri gibi veriler, 60 dakika sonunda sohbetten tamamen silinecek.

ALICI ÇEVRİM DIŞIYSA RİSK VAR

Yeni özelliğin teknik işleyişinde kritik bir detay öne çıkıyor: Mesajın silinmesi için geri sayım, mesajın alıcıya iletildiği andan itibaren başlayacak. Bu durum, alıcının çevrim dışı olması halinde mesajı henüz okumadan sürenin dolması ve mesajın kaybolması riskini beraberinde getirdi.

WhatsApp'ın bu konuda kullanıcıları uyarmak için özel bilgilendirme pencereleri hazırladığı belirtildi.

NEDEN 1 SAAT?

Mevcut en kısa süre olan 24 saat, bazı kritik veri paylaşımları için "çok uzun" bulunuyordu.

Yeni güncelleme ile;

Banka veya uygulama şifreleri gibi tek seferlik kodlar,

Kısa süreli adres veya talimatlar,

Arşivlenmesi istenmeyen gizli görüşmeler, çok daha hızlı bir şekilde otomatik olarak temizlenebilecek.

Şu an için test aşamasında olan ve kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından denenen özelliğin, önümüzdeki günlerde yayınlanacak genel bir güncellemeyle hem iOS hem de Android kullanıcıları için dünya çapında erişime açılması bekleniyor.