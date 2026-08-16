Meta, dünya genelinde 3 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp’ta dolandırıcılık vakalarını engellemek amacıyla yapay zekâ destekli yeni "Dolandırıcılık Uyarısı" (Scam Alert) özelliğini sınırlı bir beta sürecinde test etmeye başladı. Cihaz üzerinde çalışan makine öğrenimi modelleriyle geliştirilen sistem, özellikle kayıtlı olmayan kişilerden gelen şüpheli mesajları analiz ederek kullanıcıları sosyal mühendislik ve sahte para transferi tuzaklarına karşı anlık olarak uyaracak.

Yapay zekâ modeli bir konuşmayı olası bir dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirdiğinde, sohbet ekranında yalnızca alıcının görebileceği özel bir uyarı sohbet balonu belirecek. Uyarının karşı tarafa görünmemesi sayesinde dolandırıcıların tespit edildiklerini anlamalarının önüne geçilirken; kullanıcılar tek bir dokunuşla göndericiyi engelleyebilecek, WhatsApp'a bildirebilecek veya sohbeti sürdürebilecek.

GİZLİLİK ÖN PLANDA: MESAJLAR CİHAZDAN DIŞARI ÇIKMIYOR

Uçtan uca şifreleme ilkelerine bağlı kalan Meta, analiz sürecinde gizlilik standartlarını koruduğunu vurguluyor:

Yerel Analiz: Mesaj içerikleri sınıflandırma amacıyla hiçbir şekilde kullanıcının telefonundan dışarı çıkarılmıyor veya sunuculara aktarılmıyor.

Otomatik Bildirim Yok: Yapay zekanın uyarı vermesi, sohbetin otomatik olarak Meta veya WhatsApp ile paylaşılması anlamına gelmiyor.

Sistemi Eğitme Seçeneği: Hatalı uyarı verildiğini düşünen kullanıcılar sohbeti "güvenilir" olarak işaretleyebiliyor. Kullanıcılar dilerse sistemin doğruluğunu artırmak amacıyla son beş mesajı gönüllü olarak WhatsApp ile paylaşabiliyor.