iOS için sunulan WhatsApp beta 26.36.10.70 sürümünde tespit edilen 2x oynatma seçeneği, durum paylaşımlarını zaman kaybetmeden tüketmek isteyen kullanıcılara kolaylık sunmayı amaçlıyor.

Herhangi bir ayar menüsüne girmeye gerek kalmadan doğrudan durum ekranı üzerinden kullanılabilen özellik oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar bir durum videosunu izlerken ekranın sağ tarafına basılı tuttuklarında video anında iki kat hızda oynatılmaya başlıyor. Parmağın ekrandan kaldırılmasıyla birlikte oynatma hızı otomatik olarak normale dönüyor. Böylece kalıcı bir hız tercihi yapmak yerine anlık ihtiyaçlara göre hızı kontrol etmek mümkün hale geliyor.

SÜRE ARTIŞIYLA BİRLİKTE OYNATMA KONTROLÜ ÖN PLANA ÇIKTI

Platformda durum videolarının ve müzikli paylaşımların süresinin artması, içerik tüketiminde oynatma kontrolünü daha önemli bir ihtiyaç haline getirdi. Henüz test aşamasında olan yeniliğin, beta sürecinin tamamlanmasının ardından kararlı sürümle tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.