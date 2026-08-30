WhatsApp'ın iki adımlı doğrulama (2FA) sisteminde uzun süredir kullanılan standart 6 haneli PIN yapısı yerini gelişmiş parola sistemine bırakıyor. Kullanıcılar artık hesaplarını korumak için sadece rakamlardan oluşan kodlar yerine harf, rakam ve özel karakterler (@, $ vb.) içeren daha uzun alfanümerik şifreler oluşturabilecek. Bu güncelleme, tek kullanımlık kodların ele geçirilmesi durumunda bile hesapların tahmin yöntemiyle çalınmasını zorlaştırmayı hedefliyor.

BİLİNMEYEN ARAMALARDA EK BİLGİ SEÇENEĞİ

Şüpheli ve dolandırıcılık amaçlı aramalara karşı yeni bir bilgi ekranı devreye alınıyor. Şimdilik Android cihazlarda kullanılabilen bu özellik sayesinde, rehberde kayıtlı olmayan bir numaradan arama geldiğinde arayanın farklı bir ülkeye ait olup olmadığı ve kullanıcıyla ortak bir WhatsApp grubunun bulunup bulunmadığı ekranda görüntülenebilecek.

BİRDEN FAZLA GEÇİŞ ANAHTARI DESTEĞİ

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcının aktif olarak yararlandığı Passkey (Geçiş Anahtarı) teknolojisi de esnetildi. SMS veya kod beklemeden parmak izi, yüz tanıma veya ekran kilidiyle giriş yapmayı sağlayan sisteme artık tek bir hesap için birden fazla geçiş anahtarı eklenebilecek. Özellikle aynı hesabı hem Android hem de iOS cihazlarında kullananlar için büyük kolaylık sağlayacak olan bu özelliğe Ayarlar > Hesap > Geçiş Anahtarları sekmesinden erişilebiliyor.