Anlık mesajlaşma devi WhatsApp, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurarken en kritik kişisel verilerden biri olan telefon numaralarını saklayabilmesi için uzun süredir bir kullanıcı adı sistemi üzerinde çalışıyor. Bankacılık işlemlerinden sosyal medya hesaplarına kadar birçok yere bağlı olan telefon numarasını gizlemek gizlilik açısından büyük bir avantaj gibi görünse de sistemin beraberinde getireceği güvenlik açıkları şimdiden küresel bir kriz doğurmak üzere.

HİNDİSTAN, META'DAN ACİL ÖNLEM PLANI İSTEDİ

Dünyanın en büyük mesajlaşma pazarlarından biri olan Hindistan'da, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı harekete geçti. Yetkililer, Meta’dan WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin ülkedeki dağıtımını şimdilik askıya almasını talep etti. Hindistan hükümeti, özellik geniş çapta kullanıma açılmadan önce dolandırıcılık ve kimlik taklidi risklerine karşı teknoloji devinin ne gibi somut önlemler aldığını net bir şekilde görmek istiyor.

Endişenin temel kaynağı ise oldukça basit: Kötü niyetli kişilerin, tanınmış markalara, devlet kurumlarına ya da güvenilir şahıslara benzeyen kullanıcı adları (taklit hesaplar) alarak insanları ağlarına düşürme ihtimali. Halihazırda WhatsApp üzerinden yürütülen siber dolandırıcılık olaylarıyla mücadele eden ülkede, bu sistemin süreci daha da tırmandırmasından korkuluyor.

META'NIN SAVUNMASI: "KULLANICI ADLARI HERKESE AÇIK ARANAMAYACAK"

Yükselen tepkiler ve güvenlik endişeleri üzerine Meta, sistemi tamamen savunmasız bırakmayacaklarını belirterek planladıkları koruma kalkanlarını paylaştı. Şirketin açıklamalarına göre alınacak tedbirler şu şekilde:

Zorunluluk Olmayacak: Kullanıcı adı sistemi tamamen isteğe bağlı kalacak; dileyenler mevcut telefon numarası yöntemiyle uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

Arama Kısıtlaması: Kullanıcı adları platform içinde herkes tarafından serbestçe aratılamayacak. Bir kişinin size ulaşabilmesi için kullanıcı adınızı karakteri karakterine tam olarak bilmesi gerekecek.

Ekstra Güvenlik Katmanı: "Username key" adı verilen ek bir şifreleme veya doğrulama katmanı sisteme dahil edilebilecek.

Yüksek Profilli Hesap Koruma: Tanınmış kişi, kurum ve markaların adları koruma altına alınarak benzer görünen sahte kullanıcı adlarının alınması otomatik olarak engellenecek ve şüpheli hesap hareketleri yapay zekayla takip edilecek.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Yeni özellik özellikle kalabalık gruplarda, iş ilişkilerinde veya içerik üreticileriyle iletişimde telefon numarasını gizli tutmak adına devrimsel bir gizlilik konforu sunuyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, dolandırıcıların hedef aldıkları kişilere karşı daha inandırıcı sahte kimlikler bürünmesi riski yatıyor. Profil fotoğrafı, görünen ad ve hedeflenen kişiye benzeyen bir kullanıcı adı birleştiğinde, özellikle acil para transferi talep edilen senaryolarda manipülasyon gücü katlanabilir.

ÖZELLİĞİN ÇIKIŞ TARİHİ GECİKEBİLİR

Hindistan devletinin başlattığı bu inceleme ve durdurma talebi, WhatsApp’ın küresel güncelleme takvimini de doğrudan etkileyebilir. Meta, Hindistanlı yetkililerin talep ettiği güvenlik güvencelerini ve algoritmik çözümleri yeterli düzeyde sunamazsa kullanıcı adı özelliğinin dünya genelindeki çıkışı gecikebilir veya belirli ülkelerde çok daha katı kısıtlamalarla asimetrik olarak devreye alınabilir. Sürümün geleceğini, Meta'nın gizlilik ile güvenlik arasındaki bu hassas dengeyi nasıl kuracağı belirleyecek.