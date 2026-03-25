Yeniçağ Gazetesi
25 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji WhatsApp'a Türkçe çeviri özelliği geliyor

WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor

Dünyada en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor. Yapılacak güncelleme ile çeviri özelliğine aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 13 dil eklenecek. Dil paketleri isteğe bağlı olarak indirilecek.

Haberi Paylaş
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 1

WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı mesaj çeviri özelliğini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmaya hazırlanıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bilgilere göre, platform mevcut sınırlı dil desteğini genişleterek yeni dil paketleri sunacak.

1 8
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 2

Yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp’a Türkçe'nin de dahil olduğu 13 yeni dil paketi eklenecek. Böylece Türk kullanıcılar da uygulama içi çeviri özelliğinden aktif şekilde yararlanacak.

2 8
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 3

WhatsApp’ın mesaj çeviri özelliği, ilk etapta Android tarafında sınırlı sayıda dil ile test edilmeye başlanmıştı.

3 8
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 4

Nisan 2025’te beta kullanıcılarına açılan ilk testlerde, sistemin cihaz üzerinde çalışan bir çeviri altyapısıyla devreye alındığı ve kullanıcıların gerekli dil paketlerini indirerek özelliği kullanabildiği görülmüştü.

4 8
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 5

Meta, eylül 2025’te yaptığı resmi duyuruda mesaj çeviri özelliğini kademeli olarak Android ve iPhone kullanıcılarına sunduğunu açıklamış, Android’de başlangıçta 6 dil, iPhone tarafında ise daha geniş bir dil desteğiyle ilerlediğini belirtmişti.

5 8
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 6

Şirket ayrıca yeni dillerin ilerleyen güncellemelerde ekleneceğini duyurmuştu.

6 8
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 7

PAKETLER İSTEĞE BAĞLI İNDİRİLECEK

Yeni beta sürümüne göre dikkat çeken unsurlardan biri de dil paketlerinin isteğe bağlı indirilecek olması.

7 8
WhatsApp’a Türkçe çeviri özelliği geliyor - Resim: 8

Bu yapı sayesinde kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları dilleri indirerek depolama alanını daha verimli kullanabilecek.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro