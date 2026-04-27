Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve organize suçlar soruşturması kapsamında süreç yeni bir boyut kazandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun gerçekleştirdiği ilk operasyonda elde edilen dijital materyaller, dosyada önemli bir kırılma yarattı.

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, suç ağının daha geniş bir yapıya sahip olduğuna işaret eden bulgulara ulaşıldı. Özellikle WhatsApp yazışmaları ve rehber kayıtları, savcılığın ikinci bir operasyon başlatmasına neden oldu.

OPERASYONDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen ikinci operasyonda toplam 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Özgür Gökçe’nin de bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gökçe, cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak gazeteci Mustafa Kadir Mercan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda tutuklama kararını kamuoyuna duyurdu.