Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla düzenli olarak yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Son olarak tasarım alanında dikkat çeken bir yeniliğin hazırlandığı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından tespit edilen ve henüz geliştirme aşamasında bulunan özellik, kullanıcıların sohbet ekranlarını daha kapsamlı şekilde özelleştirmesine imkân tanıyacak. Kullanıcılar, farklı tema seçenekleri arasından tercih yapabilecek.

Özelliğin özellikle WhatsApp Web sürümünde sunulacağı ve kullanıcıların uygulamayı seçtikleri tasarım diliyle kullanabilecekleri belirtiliyor. Yeni sistemde toplam 49 farklı renk temasının yer alacağı ifade ediliyor.

Henüz geliştirme sürecinde bulunan bu yeniliğin beta testlerine dahi başlanmadığı ve genel kullanıma sunulmasının zaman alabileceği aktarılıyor. Özellik yayınlandığında kullanıcı deneyiminde belirgin bir değişim yaratması bekleniyor.

Yeni tema seçeneklerinin yalnızca sohbet arka planıyla sınırlı kalmayacağı, mesaj balonları dahil olmak üzere arayüzün birçok bölümüne uygulanacağı ve görsel deneyimi daha zengin hale getireceği belirtiliyor.