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Meta, WhatsApp Web kullanıcılarının uzun süredir beklediği yeni özellikleri devreye aldı. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık akıllı telefonlarını kullanmadan tarayıcı üzerinden sesli ve görüntülü arama başlatabilecek, kendilerine gelen aramaları da doğrudan bilgisayarlarından yanıtlayabilecek.

Yeni özellik, özellikle WhatsApp'ı bilgisayar üzerinden aktif kullanan kullanıcılar için daha pratik ve kesintisiz bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMELER CİHAZLAR ARASINDA AKTARILABİLECEK

Güncellemeyle birlikte devam eden sesli ve görüntülü görüşmeler desteklenen cihazlar arasında kesintisiz şekilde aktarılabilecek.

Böylece kullanıcılar, başladıkları bir görüşmeyi bilgisayar, akıllı telefon veya uyumlu başka bir cihaz üzerinden kaldıkları yerden sürdürebilecek.

GRUP ARAMALARINA BEKLEME ODASI

Meta, grup görüşmelerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmek amacıyla "bekleme odası" özelliğini de kullanıma sundu.

Bu sistem sayesinde grup aramalarına katılacak kişiler görüşmeye dahil edilmeden önce kontrol edilebilecek. Özelliğin özellikle çok katılımcılı görüşmelerde daha düzenli bir kullanım sağlaması hedefleniyor.

GÜRÜLTÜ ENGELLEME DESTEĞİ EKLENDİ

Yeni güncellemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri de arka plan gürültüsünü azaltan özellik oldu.

Meta, bu özellikle sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında çevresel sesleri azaltarak iletişim kalitesini artırmayı amaçlıyor. Yeni özelliklerle birlikte WhatsApp Web'in farklı cihazlarda daha esnek ve kullanışlı bir deneyim sunması hedefleniyor.