Elon Musk'ın X Chat adını verdiği yeni mesajlaşma uygulamasıyla WhatsApp ve Telegram’a rakip olduğu öğrenildi. X platformu'nun "her şey uygulaması" hedefi doğrultusunda mesajlaşma alanına da girdiği öğrenildi. X Chat iPhone kullanıcıları için test edilmeye başlandı. Yeni mesajlaşma uygulaması X Chat’in; uçtan uca şifreleme, sesli ve görüntülü arama gibi özelliklerle WhatsApp ve Telegram’a rakip olması hedefleniyor.

X platformunun sahibi Elon Musk, platformu “her şey uygulaması”na dönüştürme hedefi doğrultusunda yeni bir hamle yaptı. Şirket, X Chat adı verilen yeni mesajlaşma uygulamasını iPhone kullanıcıları için test etmeye başladı.

DENEME SÜRECİNDE

X tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulaması X Chat'in ilk etapta iOS kullanıcıları arasında deneme sürecine alındığı duyuruldu. Mevcut DM (doğrudan mesaj) sisteminden ayrı bir yapı üzerinde çalışacak uygulamanın, kullanıcıların X platformuna bağlı kalmadan mesajlaşabilmesini sağlaması amaçlanıyor.

Şirket, şimdilik beta süreci kapsamında iPhone kullanıcılarından geri bildirim topluyor. Daha sonra ise uygulamayı daha sonra daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor.

YALNIZCA MESAJLAŞMA UYGULAMASI DEĞİL

Sızdırılan bilgilere göre X Chat, yalnızca temel bir sohbet uygulaması olarak tasarlanmadı. Platformun; uçtan uca şifreleme, sesli ve görüntülü arama, dosya paylaşımı, mesaj düzenleme ve kaybolan mesajlar gibi günümüzün popüler mesajlaşma uygulamalarında yer alan pek çok özelliği tek bir uygulama içinde sunması hedefleniyor.

Bu özellikler, X Chat’in WhatsApp, Telegram ve Signal gibi güçlü mesajlaşma platformlarıyla doğrudan rekabet edebileceğini gösteriyor.

HEDEF: SÜPER APP

Elon Musk, X’i satın almasından bu yana platformun sadece bir sosyal medya ağından ibaret kalmayacağını her fırsatta dile getiriyor. Musk’ın temel amacı: ödeme sistemleri, iletişim kanalları ve içerik hizmetlerini tek bir merkezde birleştirerek X’i kapsamlı bir "süper uygulama" (super app) kimliğine büründürmek.